أنصار الله: على السعودية أن تكون موضع سؤال عن مقتل المدنيين في اليمن

أفادت وكالة مهر للأنباء أن محمد الفرح، عضو المكتب السياسي لحركة أنصار الله اليمنية، دعا إلى إجراء تحقيق شامل ومحايد ومستقل حول الحرب السعودية على هذا البلد، وأعلن أن الحرب والحصار ومنع الناس من الوصول إلى الغذاء والدواء والسفر للعلاج، أدت إلى وفاة مليون و400 ألف مدني.

وقال إن التحالف السعودي مسؤول عن تداعيات الحرب على اليمن، مضيفاً أن 300 ألف يمني أيضاً فقدوا حياتهم في الهجمات الجوية والقصف خلال الحرب التي استمرت سنوات مع السعودية.

وخاطب الفرح التحالف السعودي، مؤكداً أنه يجب أن يوقف الحرب على اليمن أو يواجه تداعيات ما بدأه.

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