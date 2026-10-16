العميد الركن الهامي يهنىء بمناسبة الذكرى السنوية لتأسيس التنظيم العقائدي السياسي للجيش

أفادت وكالة مهر للأنباء نقلًا عن العلاقات العامة للجيش، فإن العميد الركن علي رضا الهامي، قائد مقر الدفاع الجوي المشترك لخاتم الأنبياء (ص) في البلاد وقائد قوة الدفاع الجوي للجيش الجمهوري الإسلامي الإيراني، هنّأ في رسالة إلى حجة الإسلام والمسلمين عباس محمد حسني، رئيس التنظيم العقائدي السياسي للجيش، بمناسبة الذكرى السنوية لتأسيس هذا التنظيم.

وفيما يلي نص الرسالة:

بسم الله الرحمن الرحيم

حجة الإسلام والمسلمين عباس محمد حسني

رئيس التنظيم العقائدي السياسي للجيش الجمهوري الإسلامي الإيراني المحترم

سلام عليكم

إن الرابع والعشرين من شهر مهر، الذكرى السنوية لتأسيس التنظيم العقائدي السياسي للجيش الجمهوري الإسلامي الإيراني بأمر الإمام الخميني (ره) التاريخي، يذكّرنا بالدور القيّم لهذه المؤسسة الثورية في تعميق المعتقدات الدينية، وتعزيز البصيرة، والارتقاء بالروح المعنوية والثورية لمنتسبي الجيش.

وإنني إذ أحيي هذه المناسبة المشرفة، أتقدم بالتهنئة لسيادتكم ولجميع المسؤولين والمنتسبين الخدومين في هذا التنظيم بمناسبة حلول الذكرى السنوية لتأسيس التنظيم العقائدي السياسي للجيش، وأعرب عن تقديري للجهود المؤثرة والمجاهدة التي تبذلها تلك المجموعة في مسار تعزيز الإيمان، والارتقاء بالمعنوية، وتوطيد الانضباط المعنوي، وزيادة البصيرة في جسم الجيش الجمهوري الإسلامي الإيراني.

كما أرى من اللازم أن أشكر وأعرب عن تقديري الصادق لجهود زملائي الأعزاء في مجموعة التنظيم العقائدي السياسي لقوة الدفاع الجوي في الجيش، الذين يسيرون بتفانٍ وإخلاص وروح ثورية في مسار الارتقاء بالبصيرة الدينية، وتعزيز روح الولاء للولاية، وتوطيد القيم الإسلامية بين منتسبي هذه القوة، وأهنئ كل واحد منهم بهذا اليوم المبارك.

ولا شك أن التكامل بين الجهوزية الدفاعية والبصيرة الدينية والروح الثورية، سيكون ممهّدًا للارتقاء بالقدرة القتالية والحفاظ على الاقتدار والأمن المستدام لبلدنا العزيز.

ومن الله تعالى أسأل التوفيق المتزايد لسيادتكم ولجميع الخادمين في مجال تعميق المعتقدات الدينية والثورية، في ظل عنايات حضرت ولي العصر (عج) وتحت زعامة القيادة العليا للقوات المسلحة، حضرة الإمام الخامنئي (مدّ ظله العالي)، في مسار تحقيق الأهداف السامية للثورة الإسلامية والارتقاء بالجيش الجمهوري الإسلامي الإيراني.

قائد مقر الدفاع الجوي المشترك لخاتم الأنبياء (ص) في البلاد وقائد قوة الدفاع الجوي للجيش الجمهوري الإسلامي الإيراني

العميد الركن علي رضا الهامي

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