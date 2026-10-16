وزير خارجية روسيا يزور طهران الاثنين

أفادت وكالة مهر للأنباء نقلًا عن إنترفاكس بأن وزارة الخارجية الروسية أعلنت أن سيرغي لافروف، وزير خارجية هذا البلد، سيأتي الاثنين 19 أكتوبر (27 مهر 1405) في زيارة عمل إلى طهران، وسيلتقي ويتحدث مع سيد عباس عراقجي، وزير خارجية الجمهورية الإسلامية الإيرانية.

وقالت ماريا زاخاروفا، المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية، الجمعة عند إعلانها هذا الخبر، إنه سيتم في لقاء وزيري خارجية إيران وروسيا بحث المسائل الدولية والإقليمية الراهنة مع التركيز على التطورات المحيطة بإيران.

وبحسب زاخاروفا، ستُولى في هذه المباحثات أيضًا عناية بالخطوات الروسية لخفض التوتر في المنطقة وتنفيذ الاتفاقات التي تحققت خلال الاتصالات الأخيرة على المستويات العليا والرفيعة.

وأضافت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية: إن تعزيز الشراكة الاستراتيجية الشاملة بين طهران وموسكو ودراسة الخطوات العملية لتطوير التعاون الثنائي من المحاور الأخرى لهذه المحادثات.

وقبل سفره إلى طهران، يتوجه لافروف الأحد 18 أكتوبر إلى البحرين للمشاركة في الجولة الجديدة من الحوار الروسي مع مجلس التعاون لدول الخليج الفارسي.

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