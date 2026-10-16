الصين تطالب أمريكا بخطوات عملية في مجال نزع السلاح النووي

أفادت وكالة مهر للأنباء نقلًا عن تاس بأن ماو نينغ، المتحدثة باسم وزارة الخارجية الصينية، قالت في مؤتمر صحفي: إن الصين تعتبر طلب أمريكا من بكين الانضمام إلى مفاوضات نزع السلاح النووي غير عادل ويفتقر إلى الأساس وغير واقعي.

وجاءت تصريحات ماو ردًا على أقوال دونالد ترامب، رئيس الولايات المتحدة. وكان ترامب قد قال إن واشنطن تتفاوض مع موسكو وبكين حول تقليص الترسانات النووية.

وأكدت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الصينية المسؤولية الخاصة للدول التي تمتلك أكبر الترسانات النووية في العالم في مجال نزع السلاح، وطالبت أمريكا بالوفاء بالتزاماتها في هذا المجال.

وشددت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الصينية على أن الدول التي تمتلك أكبر الترسانات النووية يجب أن تتحمل مسؤوليتها الخاصة والأساسية في مجال نزع السلاح، وأن توفر من خلال التقليص الملحوظ لأسلحتها النووية الأرضية اللازمة لدفع عملية نزع السلاح على المستوى الدولي.

كما أعلنت بكين أن سياستها تقوم على عدم استخدام الأسلحة النووية أولًا والحفاظ على قدرة نووية عند المستوى اللازم للدفاع عن الأمن الوطني، وأن الصين لا تنوي الدخول في سباق تسلح مع دول أخرى.

وكانت الصين قد عارضت سابقًا أيضًا طلب أمريكا الانضمام إلى مفاوضات ثلاثية للحد من التسلح النووي، واحتجت بأن مستوى ترسانتها النووية لا يمكن مقارنته بالقدرات النووية الأمريكية والروسية.

وتؤكد بكين أن أمريكا وروسيا، بصفتهما الدولتين اللتين تمتلكان أكبر الترسانات النووية، يجب أن تسعيا أولًا إلى تقليص كبير وقابل للتحقق من أسلحتهما، لتوفير الشروط اللازمة لمشاركة دول نووية أخرى في عملية نزع السلاح.

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