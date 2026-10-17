عراقجي يحيّي ذكرى قادة المقاومة الشهداء في بغداد

وأفادت وكالة مهر للأنباء، أن وزير الخارجية الإيراني سيد عباس عراقجي، أدّى التحية عند النصب التذكاري لقائدي المقاومة الشهيدين الفريق قاسم سليماني وأبو مهدي المهندس، فور وصوله إلى مطار بغداد الدولي.

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