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١٧‏/١٠‏/٢٠٢٦، ٩:٢٦ ص

عراقجي يحيّي ذكرى قادة المقاومة الشهداء في بغداد

عراقجي يحيّي ذكرى قادة المقاومة الشهداء في بغداد

أدّى وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي التحية عند ضريح قائدي المقاومة الشهيدين قاسم سليماني وأبو مهدي المهندس، فور وصوله إلى بغداد.

وأفادت وكالة مهر للأنباء، أن وزير الخارجية الإيراني سيد عباس عراقجي، أدّى التحية عند النصب التذكاري لقائدي المقاومة الشهيدين الفريق قاسم سليماني وأبو مهدي المهندس، فور وصوله إلى مطار بغداد الدولي.

انتهى/

رمز الخبر 1974723
محمدرضا غفاری

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