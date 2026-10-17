بقائي: إيران مستعدة للمساعدة في التوصل إلى تسوية سلمية للقضايا بين السعودية واليمن

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه أوضح إسماعيل بقائي، في تصريحات للصحفيين مساء الجمعة، موقف الجمهورية الإسلامية الإيرانية من الصراع بين المملكة العربية السعودية واليمن. وأكد على الموقف المبدئي لإيران، المتمثل في أن الحوار بين الطرفين يعد أمراً جوهرياً لحل القضايا عبر القنوات الدبلوماسية، مضيفاً: "لقد كانت الجمهورية الإسلامية الإيرانية دائماً على استعداد لبذل مساعيها الحميدة للمساعدة في إنهاء الصراع، وهي لا تزال مستعدة لتسخير كافة إمكاناتها لهذا الغرض، إذا ما طلب الأطراف المعنيون ذلك".

وفي إشارته إلى تاريخ الصراع بين المملكة العربية السعودية واليمن، قال بقائي: "لقد أثبتت التطورات على مدى السنوات الاثنتي عشرة الماضية أن التدخل الأجنبي، والنهج العسكري، والحصار، لا تشكل حلاً للأزمة في اليمن. فعلى مدى أكثر من عقد من الزمن، صمد الشعب اليمني في وجه حصار بحري وجوي، وتحمل تبعات هذا الحصار الجائر -الذي دبرته أطراف من خارج المنطقة، ولا سيما المملكة المتحدة والولايات المتحدة- بصبرٍ يُضرب به المثل. والآن، يُنتظر من دول المنطقة والعالم الإسلامي أن تبذل جهوداً منسقة لإنهاء هذا الوضع".

ورداً على مزاعم أدلى بها مسؤول في وزارة الخارجية السعودية، ادعى فيها أن إيران شجعت اليمنيين على مهاجمة المملكة العربية السعودية، أكد المتحدث باسم الخارجية الإيرانية أن الجمهورية الإسلامية الإيرانية ترفض مثل هذه الادعاءات بشأن وجود دور إيراني في العمليات اليمنية. وشددت إيران على أن تسوية الوضع في اليمن تتطلب احترام السيادة الوطنية لليمن وسلامة أراضيه، ووقف كافة أشكال التدخل في شؤونه الداخلية، والأهم من ذلك، رفع الحصار الجوي والبحري المفروض على البلاد.

وأضاف بقائي أن القوات المسلحة اليمنية تتصرف بناءً على مصالحها وتقديراتها الخاصة، مشيراً إلى أن مثل هذه المزاعم تفتقر إلى المصداقية لدى المطلعين على طبيعة العلاقة بين إيران وحلفائها. ومع ذلك، لا ترى إيران أن تصعيد التوترات يخدم مصالح أي طرف.

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