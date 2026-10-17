وزير الخارجية الايراني يصل إلى بغداد

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه وصل السيد عباس عراقجي، وزير خارجية الجمهورية الإسلامية الإيرانية، صباح اليوم (السبت) إلى بغداد -عاصمة جمهورية العراق- على رأس وفد دبلوماسي، حيث كان في استقباله نائب وزير الخارجية العراقي.

وفور وصوله إلى بغداد، توجه عراقجي إلى النصب التذكاري للشهيدين الفريق قاسم سليماني وأبو مهدي المهندس، ليؤدي مراسم التقدير والإجلال للشهيدين.

وإلى جانب مشاركته في الاجتماع وعرض مواقف الجمهورية الإسلامية الإيرانية، من المقرر أن يعقد وزير الخارجية الإيراني لقاءات ثنائية مع عدد من نظرائه المشاركين في الحدث.

وتُعقد الدورة الثانية والخمسون لمجلس وزراء خارجية منظمة التعاون الإسلامي في بغداد يومي السبت والأحد، تحت شعار "الحوار والتضامن كركائز أساسية لتعزيز السلام والتقدم المستدام".

وكان إسماعيل بقائي، المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية، قد أعلن في وقت سابق عن هذه الزيارة، مشيراً إلى أن وزير الخارجية الإيراني سيتوجه إلى العراق للمشاركة في الاجتماع السنوي لوزراء خارجية منظمة التعاون الإسلامي يومي السبت والأحد.

وتستضيف بغداد الدورة الثانية والخمسين لمجلس وزراء خارجية منظمة التعاون الإسلامي خلال يومى السبت والاحد؛ وهي المرة الأولى منذ نحو 45 عاماً التي يستضيف فيها العراق اجتماعاً لمجلس وزراء خارجية المنظمة.

يُذكر أن الدورة الحادية والخمسين لمجلس وزراء خارجية منظمة التعاون الإسلامي كانت قد عُقدت في إسطنبول، بمشاركة وزير الخارجية السيد عباس عراقجي.

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