البنية التحتية للإنترنت والذكاء الاصطناعي في الخليج الفارسي في مرمى إيران

وكالة مهر للأنباء: إن التهديدات بتوسيع نطاق المواجهة المحتملة بين إيران والولايات المتحدة لتشمل البنية التحتية الرقمية في المنطقة تفتح فصلاً جديداً في المعادلات الأمنية للخليج الفارسي، في ظل اعتماد اقتصادات دول المنطقة على شبكات الاتصالات ومراكز البيانات وتقنيات الذكاء الاصطناعي.

وتأتي هذه التصريحات، التي أدلى بها محسن رضائي في مقابلة مع شبكة «برس تي في»، بالتزامن مع استثمارات واسعة تنفذها دول الخليج الفارسي، ولا سيما السعودية والإمارات، لتطوير الاقتصاد الرقمي والخدمات السحابية والذكاء الاصطناعي.

الكابلات البحرية شرايين الإنترنت الخفية

تشكل كابلات الألياف الضوئية البحرية جزءاً أساسياً من البنية التحتية للاتصالات الدولية، إذ تنقل كميات هائلة من البيانات بين القارات، وتدعم خدمات المراسلة والاتصالات المرئية والتعاملات المالية والخدمات السحابية وتبادل المعلومات بين الشركات.

وتكتسب المسارات البحرية المتصلة بالخليج الفارسي أهمية خاصة نظراً إلى الموقع الجغرافي للمنطقة ودورها في الربط بين آسيا وأوروبا ومراكز الاقتصاد العالمي. كما تكتسب مضيق هرمز أهمية استراتيجية في الحسابات الأمنية والاقتصادية، إلا أن مسارات الكابلات ودرجة اعتماد كل دولة عليها تختلف، ولا تعتمد جميع شبكات الاتصالات في المنطقة على مسار واحد.

ما تداعيات تضرر الكابلات البحرية؟

لا يعني تضرر أحد الكابلات البحرية بالضرورة انقطاع الإنترنت بالكامل في دولة ما أو على مستوى العالم، إذ تستطيع الشبكات، في حال توافر مسارات بديلة وسعات كافية، تحويل جزء من حركة البيانات إلى مسارات أخرى.

لكن تضرر عدة كابلات في الوقت نفسه، أو محدودية قدرة المسارات البديلة على استيعاب حركة البيانات، قد يؤدي إلى انخفاض سرعة الإنترنت وارتفاع زمن الاستجابة واضطراب بعض الخدمات الرقمية، فضلاً عن زيادة التكاليف على شركات الاتصالات والمؤسسات المالية والأعمال التي تعتمد على التبادل السريع للمعلومات.

كما أن إصلاح الكابلات المتضررة يتطلب تحديد موقع العطل وإرسال سفن متخصصة وتنفيذ عمليات فنية قد تستغرق وقتاً، بحسب طبيعة الضرر والظروف البيئية والميدانية.

مراكز البيانات والذكاء الاصطناعي في دائرة الاهتمام

تتزايد أهمية هذه المخاطر في ضوء الاستثمارات الكبيرة التي تضخها دول الخليج الفارسي، خصوصاً السعودية والإمارات، في مراكز البيانات والخدمات السحابية وتقنيات الذكاء الاصطناعي، ضمن مساعي تنويع الاقتصادات وتعزيز مكانة المنطقة في قطاع التكنولوجيا العالمي.

وتتولى مراكز البيانات تخزين كميات ضخمة من المعلومات ومعالجتها، كما تدعم خدمات المواقع الإلكترونية والأنظمة المالية والتطبيقات المتقدمة للذكاء الاصطناعي. وتعتمد استمرارية عملها على توافر الكهرباء بصورة مستقرة، وأنظمة التبريد، وشبكات الاتصالات السريعة والمعدات المتخصصة.

كذلك، تحتاج عملية تدريب نماذج الذكاء الاصطناعي وتشغيلها إلى قدرات حوسبة مرتفعة وبنية تحتية للطاقة ونقل البيانات. ومن ثم، فإن الاضطرابات التي تطال الاتصالات أو إمدادات الطاقة قد تزيد تكاليف تشغيل شركات التكنولوجيا وتؤخر خططها التوسعية.

ومع ذلك، فإن أي اضطراب في كابلات الإنترنت لا يعني بالضرورة توقف مراكز الذكاء الاصطناعي، إذ تختلف مستويات تعرض هذه المنشآت للمخاطر بحسب تعدد مسارات الاتصال، وأنظمة الطاقة الاحتياطية، والتوزيع الجغرافي، وإمكانية نقل العمليات إلى مراكز أخرى.

تداعيات إقليمية محتملة

قد يمتد تأثير أي استهداف واسع للبنية التحتية الرقمية إلى الخدمات المالية والتجارة الإلكترونية والنقل والاتصالات المؤسسية والخدمات العامة، فيما قد تواجه الشركات المعتمدة على الحوسبة السحابية والاتصالات العابرة للحدود اضطرابات تشغيلية وارتفاعاً في التكاليف.

وتكتسب هذه المخاطر أهمية إضافية بالنسبة إلى الدول التي تسعى إلى جذب الاستثمارات الأجنبية وتعزيز حضورها في الاقتصاد الرقمي العالمي، إذ ترتبط قدرة هذه الدول على مواصلة مشاريعها التقنية بمدى حماية البنية التحتية وضمان استمرارية الخدمات في أوقات الأزمات.

وتشير هذه السيناريوهات إلى أن التوترات في الخليج الفارسي لم تعد تقتصر على القدرات العسكرية وصادرات الطاقة، بل بات أمن الكابلات البحرية ومراكز البيانات ومنشآت الذكاء الاصطناعي جزءاً من معادلات الأمن الاقتصادي والاستراتيجي، في ظل تنامي الاعتماد على التكنولوجيا والاتصالات العابرة للحدود.

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