بحرية الحرس الثوري: مصير السفن المخالفة، هو الاحتراق بنار الثقة بالأمريكيين

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انها أعلنت البحرية التابعة للحرس الثوري الإسلامي في بيان اليوم السبت: مضيق هرمز مغلق، وعاقبة السفن التي تخالف القوانين الإيرانية في مضيق هرمز هي الاحتراق بنار الثقة بالجيش الأمريكي الإرهابي.
/انتهى/
أعلنت البحرية التابعة للحرس الثوري الإسلامي ان مضيق هرمز مغلق، وعاقبة السفن التي تخالف القوانين الإيرانية في مضيق هرمز هي الاحتراق بنار الثقة بالجيش الأمريكي الإرهابي.
وأفادت وكالة مهر للأنباء، انها أعلنت البحرية التابعة للحرس الثوري الإسلامي في بيان اليوم السبت: مضيق هرمز مغلق، وعاقبة السفن التي تخالف القوانين الإيرانية في مضيق هرمز هي الاحتراق بنار الثقة بالجيش الأمريكي الإرهابي.
/انتهى/
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