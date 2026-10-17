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١٧‏/١٠‏/٢٠٢٦، ١١:٢٧ ص

بحرية الحرس الثوري: مصير السفن المخالفة، هو الاحتراق بنار الثقة بالأمريكيين

بحرية الحرس الثوري: مصير السفن المخالفة، هو الاحتراق بنار الثقة بالأمريكيين

أعلنت البحرية التابعة للحرس الثوري الإسلامي ان مضيق هرمز مغلق، وعاقبة السفن التي تخالف القوانين الإيرانية في مضيق هرمز هي الاحتراق بنار الثقة بالجيش الأمريكي الإرهابي.

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انها أعلنت البحرية التابعة للحرس الثوري الإسلامي في بيان اليوم السبت: مضيق هرمز مغلق، وعاقبة السفن التي تخالف القوانين الإيرانية في مضيق هرمز هي الاحتراق بنار الثقة بالجيش الأمريكي الإرهابي.

/انتهى/

رمز الخبر 1974728
جواد ماستری فراهانی

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