بحرية الحرس الثوري: مصير السفن المخالفة، هو الاحتراق بنار الثقة بالأمريكيين

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انها أعلنت البحرية التابعة للحرس الثوري الإسلامي في بيان اليوم السبت: مضيق هرمز مغلق، وعاقبة السفن التي تخالف القوانين الإيرانية في مضيق هرمز هي الاحتراق بنار الثقة بالجيش الأمريكي الإرهابي.

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