انطلاق أعمال الدورة الـ52 لمجلس وزراء خارجية منظمة التعاون الإسلامي بمشاركة إيران في بغداد

وأفادت وكالة مهر للأنباء، أن رئيس الوزراء العراقي علي فالح الزيدي ألقى كلمة في افتتاح الاجتماع، الذي يستمر حتى يوم غد الأحد، فيما تسلّمت العراق رئاسة الدورة من تركيا.

ويشارك وزير الخارجية الإيراني السيد عباس عراقجي في أعمال الاجتماع، الذي يُعقد تحت شعار «الحوار والتضامن ركيزتان أساسيتان لتعزيز السلام والتنمية المستدامة».

ومن المقرر أن تبحث الاجتماعات عدداً من القضايا التي تهم الدول الأعضاء، وفي مقدمتها القضية الفلسطينية والتطورات في قطاع غزة، إلى جانب المستجدات الإقليمية والدولية والموضوعات الاقتصادية والاجتماعية والتنموية.

وتُعقد اليوم السبت جلسات العمل، على أن تتواصل المداولات غداً الأحد بشأن القضايا المطروحة على جدول الأعمال.

وكان العراق قد أكد في وقت سابق أن استضافة هذه الدورة تمثل فرصة مهمة لبغداد، مشدداً على ضرورة تعزيز الحوار وتكثيف الجهود لتحقيق أهداف منظمة التعاون الإسلامي.

انتهى/