وزير الخارجية الايراني يجري مباحثات مع نظيره المصري

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه التقى كل من سيد عباس عراقجي وبدر عبد العاطي - وزيرا خارجية الجمهورية الإسلامية الإيرانية ومصر - وأجريا محادثات على هامش اجتماع وزراء خارجية منظمة التعاون الإسلامي في بغداد.
/انتهى/
التقى وزيرا خارجية الجمهورية الإسلامية الإيرانية ومصر وأجريا مباحثات على هامش اجتماع وزراء خارجية منظمة التعاون الإسلامي في بغداد.
وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه التقى كل من سيد عباس عراقجي وبدر عبد العاطي - وزيرا خارجية الجمهورية الإسلامية الإيرانية ومصر - وأجريا محادثات على هامش اجتماع وزراء خارجية منظمة التعاون الإسلامي في بغداد.
/انتهى/
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