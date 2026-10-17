وزير الخارجية الايراني يجري مباحثات مع نظيره المصري

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه التقى كل من سيد عباس عراقجي وبدر عبد العاطي - وزيرا خارجية الجمهورية الإسلامية الإيرانية ومصر - وأجريا محادثات على هامش اجتماع وزراء خارجية منظمة التعاون الإسلامي في بغداد.

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