  1. إيران
  2. السياسة
١٧‏/١٠‏/٢٠٢٦، ١:٣٣ م

وزير الخارجية الايراني يجري مباحثات مع نظيره المصري

وزير الخارجية الايراني يجري مباحثات مع نظيره المصري

التقى وزيرا خارجية الجمهورية الإسلامية الإيرانية ومصر وأجريا مباحثات على هامش اجتماع وزراء خارجية منظمة التعاون الإسلامي في بغداد.

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه التقى كل من سيد عباس عراقجي وبدر عبد العاطي - وزيرا خارجية الجمهورية الإسلامية الإيرانية ومصر - وأجريا محادثات على هامش اجتماع وزراء خارجية منظمة التعاون الإسلامي في بغداد.

/انتهى/

رمز الخبر 1974733
جواد ماستری فراهانی

سمات

تعليقك

You are replying to: .
    • captcha

    توب تن

    المقابلات

    التقارير

    الرأي

    اخبار الشخصيات

    اخبار المنظمات والمؤسسات