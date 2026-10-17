مخبر: الحرب على اليمن ليست سوى اقتتالٍ بين الإخوة وإهدارٍ لأرواح وثروات السعودية

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه أشار محمد مخبر، مستشار ومساعد قائد الثورة الاسلامية، فی منشور علی صفحته الشخصية في وسائل التواصل الاجتماعي، إلى الاعتداءات الواسعة التي تشنها المملكة العربية السعودية ضد الشعب اليمني المظلوم والصامد والمؤمن.

ووصف هذا المسار بأنه نهجٌ خاطئ، مؤكداً على ضرورة استخلاص العبر من تجربة الثقة بالأمريكيين. وكتب مخبر: "إن الحرب على اليمن ليست سوى اقتتالٍ بين الإخوة وإهدارٍ لأرواح وثروات المملكة العربية السعودية".

وأضاف: ينبغي توجيه الأسلحة بدقة نحو العدو الرئيسي للعالم الإسلامي -أي الكيان الصهيوني- لا نحو هؤلاء الناس المؤمنين والصامدين. وبوقوعها في هذا الخطأ، فإن الرياض تخدم مصالح ترامب. فالتاريخ يشهد بأن الولايات المتحدة مستعدة للتضحية حتى بحلفائها؛ وينبغي على السعوديين ألا ينسوا هذه الحقيقة".

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