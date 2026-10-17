فانس يلمّح إلى خلاف مع ترامب بشأن الحرب على إيران ويكشف حصيلة القتلى الأمريكيين

وأفادت وكالة مهر للأنباء، نقلاً عن وكالة الأناضول، أن جي دي فانس، نائب الرئيس الأمريكي، ألمح خلال مقابلة مع شون سبايسر، المتحدث السابق باسم البيت الأبيض، إلى احتمال وجود خلاف بينه وبين ترامب بشأن الحرب على إيران.

ورداً على سؤال بشأن علاقته بالمحلل السياسي تاكر كارلسون، الحليف السابق لترامب، الذي انتقد بشدة الحرب على إيران واعتبرها تصب في مصلحة الكيان الصهيوني وتتعارض مع وعود ترامب بتجنب التدخلات العسكرية المكلفة خارج الولايات المتحدة، قال فانس إنه يمكن الاختلاف مع الآخرين بشأن قضية محددة، مضيفاً: «أعتقد أنني مررت بخلاف من هذا النوع أيضاً».

وأشار فانس إلى أن كارلسون كان «غاضباً للغاية» من الحرب على إيران، مضيفاً أنه ناقش معه هذا الموضوع في محادثات خاصة وأخرى علنية، وأنه يتفهم مشاعره ووجهة نظره.

كما أوضح أنه نصح كارلسون بألا يتجاهل سائر سياسات ترامب وإجراءاته بسبب اختلافه معه بشأن قضية واحدة.

وفي جانب آخر من المقابلة، زعم فانس أن 20 جندياً أمريكياً وعناصر من القوات الأخرى قُتلوا حتى الآن في الحرب على إيران.

ويأتي ذلك في وقت أقرت فيه وزارة الحرب الأمريكية، بعد تحديث حصيلتها الرسمية، بارتفاع عدد قتلى العسكريين الأمريكيين إلى 21 قتيلاً، فيما بلغ عدد المصابين 865 شخصاً، جراء العدوان الأمريكي على إيران.

انتهى/