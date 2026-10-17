قائد الثورة یهنئ فوز المنتخب الوطني للمصارعة الرومانية ببطولة العالم

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه أصدر قائد الثورة الإسلامية، آية الله السيد مجتبى حسيني الخامنئي رسالة هنأ فيها المنتخب الوطني للمصارعة الرومانية (تحت 23 عاماً) بمناسبة تحقيقه البطولة في منافسات كأس العالم، حيث قال: "أطيب تمنياتي ودعواتي ترافق جميع شباب إيران الأبية".

وفيما يلي نص رسالة القائد:

بسم الله الرحمن الرحيم

أهنئ هؤلاء الأبطال الذين جلبوا الفخر لبلادهم، ومدربيهم المجتهدين، والشعب الإيراني بأسره، بمناسبة فوز المنتخب الوطني الإيراني للمصارعة الرومانية (تحت 23 عاماً) ببطولة العالم لهذه الفئة العمرية في الولايات المتحدة.

إن الأداء المتميز لشبابنا، والمشهد الملهم لرفع العلم الإيراني، وتردد أصداء النشيد الوطني للجمهورية الإسلامية في المحافل الدولية؛ تعكس الآمال التي يعقدها الوطن على جيله الشاب، وهي آمالٌ معقودة على تحقيق مستقبلٍ مشرقٍ ومجيد.

أطيب تمنياتي ودعواتي ترافق جميع شباب إيران الأبية.

السيد مجتبى حسيني خامنئي

17 أكتوبر 2026 [25 مهر 1405 هـ.ش]

تجدر الإشارة إلى أن المنتخب الوطني الإيراني للمصارعة الرومانية (تحت 23 عاماً) قدّم أداءً استثنائياً في بطولة العالم لعام 2026 التي أقيمت في لاس فيغاس، حيث حصد ثلاث ميداليات ذهبية وميداليتين برونزيتين، ليتربع بذلك على قمة المصارعة العالمية.

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