وزير الخارجية الايراني يلتقي نظيره التركي في بغداد

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه التقى وزير خارجية الجمهورية الإسلامية الإيرانية، سيد عباس عراقجي -الموجود في بغداد لحضور الاجتماع السنوي لمجلس وزراء خارجية منظمة التعاون الإسلامي- بنظيره التركي هاكان فيدان، وتباحثا على هامش القمة.

وناقش الجانبان خلال اللقاء العلاقات الثنائية وآخر التطورات الإقليمية، مع التركيز بشكل خاص على الوضع في فلسطين وعملية الإبادة الجماعية المستمرة بحق الشعب الفلسطيني.

وفي إشارة إلى شعار الاجتماع "الحوار والتضامن"، أكد وزير الخارجية الإيراني على ضرورة أن تضع الدول الإسلامية القضية الفلسطينية على رأس أولوياتها، وأن تتخذ تدابير عملية لوقف الجرائم التي يرتكبها الكيان الصهيوني ضد الفلسطينيين، ودعم حق الشعب الفلسطيني في تقرير مصيره.

كما شدد الطرفان على أهمية تعزيز التعاون والتنسيق بين الدول الإسلامية، وناقشا سبل الاستفادة من إمكانات منظمة التعاون الإسلامي لمواجهة التحديات التي تواجه العالم الإسلامي، بما في ذلك ظاهرة "الإسلاموفوبيا".

وتناول اللقاء أيضاً آخر التطورات في منطقة الخليج الفارسي ومضيق هرمز، حيث أطلع وزير الخارجية الإيراني نظيره التركي على المستجدات الراهنة في هذا الشأن.

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