عراقجي يؤكد دعم إيران للبنان في الدفاع عن سيادته وأمنه الوطني لواجهة العدوان الصهيوني

وافادت وكالة مهر للأنباء، ان المُوفد الى العراق، ان وزير خارجية الجمهورية الإسلامية الإيرانية، عباس عراقجي التقى، اليوم السبت، على هامش الاجتماع الثاني والخمسين لمجلس وزراء خارجية منظمة التعاون الإسلامي، وزير الخارجية اللبناني يوسف رجي، حيث تبادل الطرفان وجهات النظر حول العلاقات الثنائية بين طهران وبيروت، وتشاورا حول تعزيز العلاقات بين البلدين.

وأشار وزير الخارجية الإيراني إلى موقف ايران المبدئي بشأن ضرورة الحفاظ على السلامة الإقليمية وسيادة لبنان، وأكد دعم إيران للبنان في الدفاع عن سيادته وأمنه الوطني في مواجهة عدوان الكيان الصهيوني ونزعته التوسعية.