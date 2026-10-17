عراقجي في لقاء مع نظيره الجزائري: قضية فلسطين أهم قضية في العالم الإسلامي والبشرية

وأفادت وكالة مهر للأنباء، ان وزير الخارجية الإيراني، سيد عباس عراقجي، وفي إطار مشاوراته مع مسؤولي الدول المشاركة في الاجتماع الـ52 لمجلس وزراء منظمة التعاون الإسلامي، التقى مساء اليوم السبت، كاتب الدولة لدى وزير الشؤون الخارجية الجزائرية، المكلف بالجالية الوطنية بالخارج، سفيان شايب، وجرى في هذا اللقاء تبادل وجهات النظر حول العلاقات الثنائية بين إيران والجزائر وقضايا العالم الإسلامي، ولا سيما قضية فلسطين والنزعة التوسعية التي يمارسها الكيان الصهيوني.

وأشار الوزير عراقجي إلى استمرار الاحتلال والإبادة الجماعية التي يرتكبها الكيان الصهيوني في فلسطين المحتلة، وعدّ قضية فلسطين أهم قضية في العالم الإسلامي والبشرية، وشدد على ضرورة تعزيز التماسك والتضامن الإسلامي لإنهاء الإفلات من العقاب الذي يتمتع به الكيان الصهيوني.

كما أطلع الوزير عراقجي الجانب الجزائري على تطورات منطقة غرب آسيا والإجراءات التدخلية والمزعزعة للاستقرار التي تمارسها أمريكا في منطقة الخليج الفارسي.