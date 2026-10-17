عراقجي يلتقي الأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي

وأفادت وكالة مهر للأنباء بأن وزير الخارجية السيد عباس عراقجي، الذي يزور العراق للمشاركة في الاجتماع السنوي لمجلس الوزراء، التقى بعد ظهر اليوم السبت، إسماعيل ولد الشيخ أحمد، الأمين العام للمنظمة، حيث جرى تبادل وجهات النظر حول قضايا العالم الإسلامي والموضوعات المدرجة على جدول أعمال المنظمة.

وهنأ وزير خارجية إيران الأمين العام الجديد للمنظمة، مشدداً على أهمية الدور الفاعل والمؤثر الذي تلعبه منظمة التعاون الإسلامي في تعزيز التضامن بين الدول الإسلامية ومواجهة التحديات والتهديدات المشتركة التي تواجه العالم الإسلامي، لا سيما في ما يتعلق بالقضية الفلسطينية المحتلة.

وأشار وزير الخارجية إلى مكانة إيران كإحدى الدول المؤسسة للمنظمة، موضحاً: «تتوقع الجمهورية الإسلامية الإيرانية من الأمانة العامة للمنظمة أن تعمل بنهج مهني ومحايد لتعزيز التفاهم والتضامن الإسلامي، وأن تمنع ظهور أي شبهة حول الانحياز لصالح أو ضد أي من الدول الأعضاء».

كما شهد اللقاء نقاشاً حول التطورات في شبه الجزيرة العربية وتصاعد الصراع؛ حيث أكد وزير الخارجية استعداد إيران لتوفير الأرضية لتهيئة الحوار والتفاعل بين السعودية واليمن.

من جانبه، أشاد الأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي بمشاركة وزير الخارجية الإيراني في الاجتماع، مؤكداً أن الأمانة العامة للمنظمة تتطلع إلى الاستفادة من خبرات وقدرات إيران لتصميم ودفع مبادرات جديدة في مجال الوساطة وحل النزاعات بين الدول الإسلامية.