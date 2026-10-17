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١٧‏/١٠‏/٢٠٢٦، ٩:٠٧ م

عراقجي: الأمن والاستقرار في ليبيا شرط أساسي لتحقيق السلام والاستقرار في شمال أفريقيا

عراقجي: الأمن والاستقرار في ليبيا شرط أساسي لتحقيق السلام والاستقرار في شمال أفريقيا

تباحث وزير الخارجية الإيراني "عباس عراقجي"، ووزير الخارجية الليبية بالوكالة "طاهر الباعور" حول العلاقات الثنائية بين طهران وطرابلس، ومستجدات المنطقة والعالم الاسلامي.

وافادت وكالة مهر للأنباء، ان "عراقجي" و"الباعور" أكدا خلال هذا اللقاء، الذي جاء على هامش الدورة الثانية والخمسين لمجلس وزراء خارجية منظمة التعاون الإسلامي في بغداد، على أهمية تكثيف المشاورات بهدف تعزيز العلاقات بين البلدين كما ناقش الجانبان آخر التطورات الإقليمية والمستجدات في العالم الإسلامي.

وأكد وزير الخارجية موقف إيران المبدئي الداعم للسيادة الوطنية لليمن ووحدة أراضيه، مشددا على ضرورة وقف أي تدخل خارجي في شؤونه الداخلية. كما أكد أن الأمن والاستقرار في ليبيا يشكلان شرطا أساسيا لتحقيق السلام والاستقرار في شمال أفريقيا.

وأشار "عراقجي" إلى الاحتلال الصهيوني المستمر والإبادة الجماعية في فلسطين، معتبرا القضية الفلسطينية الأولوية القصوى للأمة الإسلامية والمجتمع الدولي، ودعا منظمة التعاون الإسلامي إلى التحرك العاجل والجاد لوقف الإبادة الجماعية في غزة وإنهاء إفلات الكيان الصهيوني من العقاب.

رمز الخبر 1974748

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