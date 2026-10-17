نائب وزير التراث الثقافي يعقد اجتماعاً مع رئيس رابطة التراث الثقافي الآسيوي

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه وعلى هامش أعمال القمة الرابعة لرابطة التراث الثقافي الآسيوي المنعقدة في مدينة هانغتشو الصينية والهادفة إلى تعزيز تبادل الخبرات بين الدول الأعضاء في مجالات حماية التراث الثقافي والطبيعي أعرب رئيس مجلس رابطة التراث الثقافي الآسيوي (ACHA) "راو تشوان" عن تقديره لدعم الجمهورية الإسلامية الإيرانية لرئاسته للرابطة، معلناً عن اعتماد رابطة التراث الثقافي الآسيوي كمنظمة دولية رسمية من قبل الحكومة الصينية، بما يمنحها وضعاً قانونياً ودبلوماسياً معترفاً به.

كما أبدى "راو تشوان" قلقه إزاء الأضرار التي تلحق بالمواقع الثقافية نتيجة الحروب، معلناً عن إطلاق صندوق مخصص للحماية والدعم للفترة ما بين عامي 2027 و2028، ودعا الجانب الإيراني لتقديم مقترحات لمشاريع تهدف للاستفادة من هذا الصندوق.

من جانبه تناول نائب وزير التراث الثقافي والسياحة والصناعات اليدوية "علي دارابي" مسألة تعرض المواقع التراثية الإيرانية للدمار جراء العدوان الأمريكي على إيران، مؤكداً على ضرورة تفعيل المسؤولية الدولية لحماية التراث الثقافي العالمي. وأوضح أن وزير التراث الثقافي الإيراني قد وجه خطاباً رسمياً يسلط الضوء على تداعيات الحروب، مما أتاح فرصة طرح هذه القضية الجوهرية ضمن أجندة الاجتماع الحالي.

كما استعرض نائب وزير التراث الثقافي الإيراني تداعيات العدوان الأخير، مشيراً إلى سقوط 168 شهيداً من الطلبة (في مدرسة الشجرة الطيبة في مدينة ميناب جنوب إيران) واستهداف قائد الثورة الإسلامية الشهيد آية الله العظمى السيد علي الخامنئي (رضوان الله عليه) فضلاً عن تعرض أكثر من ثلاثة آلاف موقع للقصف.

وأكد أن الهجمات أسفرت عن تدمير 149 معلماً ثقافياً وتاريخياً، في انتهاك صارخ لاتفاقية لاهاي لعام 1954، ورغم حماية تلك المواقع بموجب ما يعرف بالدرع الأزرق.