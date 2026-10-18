عراقجي: الولايات المتحدة عرقلت المسارات الدبلوماسية

وأفادت وكالة مهر للأنباءـ أن السيد عباس عراقجي، وزير خارجية الجمهورية الإسلامية الإيرانية -الذي يزور بغداد للمشاركة في الدورة الثانية والخمسين لمجلس وزراء خارجية منظمة التعاون الإسلامي- التقى مساء السبت برئيس الوزراء العراقي علي الزيدي وأجرى معه مباحثات.

وخلال اللقاء، أعرب وزير الخارجية الإيراني عن تقديره لحكومة وشعب العراق على حسن استضافتهم للقمة. كما أكد على أهمية تعزيز الاستفادة من قدرات منظمة التعاون الإسلامي لمعالجة قضايا العالم الإسلامي، وفي مقدمتها القضية الفلسطينية، إلى جانب سياسات التوسع وإثارة الحروب التي ينتهجها الكيان الصهيوني.

وأشار وزير الخارجية الإيراني إلى العلاقات المتميزة بين البلدين المسلمين الجارين، مؤكداً عزم الجمهورية الإسلامية الإيرانية على توطيد أواصر التعاون مع العراق في كافة المجالات ذات الاهتمام المشترك.

كما جرى خلال اللقاء استعراض آخر التطورات الإقليمية. وفي معرض توضيحه لمواقف إيران ورؤيتها بشأن السلام والاستقرار في منطقة غرب آسيا، أشار الوزير إلى أن السبب الجذري لانعدام الأمن في المنطقة يكمن في احتلال الكيان الصهيوني وسياساته التوسعية.

ولفت إلى أن هذا الكيان -لا سيما خلال السنوات الثلاث الأخيرة التي تزامنت مع الإبادة الجماعية في فلسطين- قد شن عدواناً عسكرياً على كل من لبنان وسوريا وإيران، مما يشكل تهديداً للسلم والأمن الدوليين.

وفي معرض إشارته إلى التزام إيران باستخدام الدبلوماسية لمنع تفاقم حالة انعدام الأمن، أوضح عراقجي أن الولايات المتحدة هي التي دأبت على عرقلة المسارات الدبلوماسية من خلال نقض الاتفاقات واللجوء إلى القوة، وهو ما أدى بدوره إلى تقويض أمن الملاحة التجارية الدولية.

كما ناقش الجانبان خلال اللقاء الصراع في اليمن، وسبل إنهاء الحصار البحري المفروض عليه، إلى جانب سبل خفض حدة التوترات.

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