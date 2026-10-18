المصارعون الإيرانيون يحصدون ميداليتين ذهبيتين وثلاث ميداليات برونزية في الأوزان الخمسة الأولى

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انها أقيمت اليوم في مدينة لاس فيغاس الأمريكية منافسات الميداليات والنهائيات الخاصة باليوم الأول من البطولة، والتي شملت خمسة أوزان: 61 كجم، 74 كجم، 86 كجم، 92 كجم، و125 كجم.

وجاءت نتائج المصارعين الإيرانيين على النحو التالي:

في وزن 61 كجم، تأهل إبراهيم خفاري تلقائياً من الجولة الأولى. وفي الجولة التالية، خسر أمام الأمريكي دافينو بنتيجة 7–1؛ لكن نظراً لوصول خصمه إلى النهائي، انتقل خفاري إلى منافسات الترضية (repechage). وهناك، تغلب على الياباني موكايدا بنتيجة 15–4 ليتأهل إلى نزال الميدالية البرونزية، حيث فاز على الروماني وايسنهونت بنتيجة 12–0 ليحصد الميدالية البرونزية.

وفي وزن 74 كجم، تغلب علي كرم بور على النمساوي بيكتيميروف بنتيجة 13–2 في الجولة الأولى، ثم فاز في الجولة الثانية على الصيني باتوتشينغلي بنتيجة 10–0، ليتأهل إلى ربع النهائي. وفي ربع النهائي، انتصر كرم بور على الكازاخستاني نوردوليت سيلبيكوف بنتيجة 10–0 ليصل إلى نصف النهائي. وفي هذا الدور، خسر أمام الأمريكي جيدن جيمس (بنتيجة 10–0 عبر التثبيت)، لينتقل إلى نزال الميدالية البرونزية، حيث تمكن من الفوز على المولدوفي إيون ماركو بنتيجة 10–0، محققاً الميدالية البرونزية.

أما في وزن 86 كجم، فقد خسر رضا أفشار في الجولة الأولى أمام التركي ياغان بنتيجة 7–1. بما أن خصمه قد وصل إلى المباراة النهائية، فقد دخل أفشار مرحلة الترضية (جولة الفرصة الثانية). وفي هذه المرحلة، تغلب على المكسيكي دي ليون ترو بنتيجة 10–0، ثم فاز على الأرميني يبريميان بنتيجة 5–2، ليتأهل بذلك إلى مباراة الميدالية البرونزية. وفي تلك المواجهة، انتصر على المولدوفي ميحالسيان بنتيجة 6–0، ليحصد الميدالية البرونزية.

وفي منافسات وزن 92 كجم، تأهل أبو الفضل رحماني تلقائياً من الجولة الأولى، ثم تغلب في الجولة الثانية على الجامايكي بوريل جونيور بنتيجة 11–1 ليبلغ ربع النهائي. بعد ذلك، فاز على الجورجي كوراشفيلي بنتيجة 11–6 ليتأهل إلى نصف النهائي، حيث تغلب على التركي ألتونباش بنتيجة 6–3، ضامناً مكانه في المباراة النهائية. وفي النهائي، انتصر على الروسي أرسلان باغايف بنتيجة 5–2، ليفوز بالميدالية الذهبية.

أما في وزن 125 كجم، فقد تأهل أبو الفضل محمد نجاد تلقائياً من الجولة الأولى، ثم تغلب في الجولة الثانية على الأوكراني كوتشانوف بنتيجة 10–0 ليصل إلى ربع النهائي. وفي هذه المرحلة، فاز على الروسي بيستاييف بنتيجة 11–0 ليتأهل إلى نصف النهائي، حيث تغلب على الأذربيجاني خيتاغ كارسانوف بنتيجة 5–0، ليحجز مقعده في المباراة النهائية. وفي الختام، تفوق محمد نجاد على الجورجي أبراميشفيلي بنتيجة 10–0، محققاً بذلك الميدالية الذهبية الثانية لإيران.

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