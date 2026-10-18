قاليباف: شهداء وزارة الدفاع كانوا طليعة في مسيرة الجهاد والشهادة

وأفادت وكالة مهر للأنباء، تحدث محمد باقر قاليباف، رئيس مجلس الشورى الإسلامي، خلال الجلسة العلنية للمجلس اليوم -التي خُصصت لمناقشة أهلية مهرداد أخلاقي لتولي منصب وزير الدفاع وإسناد القوات المسلحة- حيث استذكر شهداء الحكومة، لا سيما أولئك الذين ارتقوا من وزارة الدفاع، قائلاً: "نستحضر ذكرى شهداء الحكومة، وبخاصة شهداء وزارة الدفاع؛ أولئك الذين كانوا في طليعة شهداء السلطة التنفيذية".

وأضاف: "بالنظر إلى الماضي، نجد أن الشهداء شمران، ونامجوي، وفكوري، وشمخاني، ونصيرزاده قد تولوا حقيبة وزارة الدفاع؛ مما يدل على أن هؤلاء كانوا طليعةً في مسيرة الجهاد والشهادة".

وتابع رئيس مجلس الشورى: "آمل، بعون الله، أن نتمكن من مواصلة نهج الشهداء العظام الذين حملوا الراية في هذا الميدان، ومن بينهم الشهداء فخري زاده، وحاجي زاده، وطهراني مقدم، وغيرهم".

وفي الختام، أشار قاليباف إلى أن "زملاءنا في البرلمان يدركون بلا شك دقة هذه الظروف وأهمية هذا اليوم".

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