بزشكيان: مسؤولو الدول يخضعون لقوة قواتنا المسلحة

وأفادت وكالة مهر للأنباء، أن الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان أكد، اليوم الأحد، خلال كلمة ألقاها عبر الاتصال المرئي في جلسة دراسة أهلية الوزير المقترح للدفاع وإسناد القوات المسلحة، أهمية دور القوات المسلحة في الدفاع عن البلاد، مشيداً بتضحياتها وقدراتها التي قال إنها أثارت دهشة العالم.

بزشكيان يشيد بتضحيات القوات المسلحة وقدراتها الدفاعية

وأشار بزشكيان إلى لقاءاته مع وزراء ورؤساء دول مختلفة، قائلاً إن مسؤولي هذه الدول يبدون احترامهم لقوة القوات المسلحة الإيرانية وعزتها ومكانتها.

وأضاف أن أداء القوات المسلحة وقدرتها على الصمود خلال الدفاع عن إيران أثارا دهشة دول المنطقة، وشكّلا مصدر فخر للبلاد على الساحة الدولية.

تأكيد كفاءة الوزير المقترح للدفاع وخبرته

وفي معرض حديثه عن الوزير المقترح للدفاع، مهرداد أخلاقي كتابجي، أشار الرئيس الإيراني إلى مؤهلاته العلمية وخبرته التنفيذية، مؤكداً أن معرفته المتخصصة وإسهاماته في تطوير البنية الدفاعية للبلاد معروفة.

ولفت إلى أن خبرته الممتدة على مدى 42 عاماً في وزارة الدفاع، وتدرجه في المناصب العلمية والإدارية، يمثلان من العوامل التي تدعم الثقة بقدراته على تولي المسؤولية.

كما أشار بزشكيان إلى أن جهود المتخصصين والعلماء في المجال الدفاعي، إلى جانب تضحيات شخصيات مثل الشهيدين حسن طهراني مقدم ومحسن فخري زاده، أسهمت في تعزيز القدرات الدفاعية الإيرانية، بما يجعل القوى الأجنبية تتردد في الإقدام على مهاجمة البلاد.

الوحدة الوطنية ركيزة أساسية للقوة الدفاعية

وشدد الرئيس الإيراني على أن الدفاع عن البلاد لا يقتصر على الصواريخ، بل يستند أيضاً إلى الشعب والوحدة والتماسك الوطني.

وأعرب عن أمله في تعزيز الوحدة والتضامن بين الإيرانيين، مشيداً بمواقف المواطنين الذين أسهموا، من خلال حضورهم وتعاونهم وصمودهم، في الحفاظ على تماسك البلاد وإحباط مخططات الأعداء.

إيران لا تسعى إلى الاعتداء وتتصدى لأي هجوم

وأكد بزشكيان أن إيران لم تكن دولة معتدية خلال القرنين الماضيين، ولم تهاجم أي دولة، ولا تنوي مهاجمة أي بلد، لكنه شدد على أنها ستقاوم أي هجوم بكل قوة وشجاعة حتى الرمق الأخير.

وأضاف أن طهران لن تسمح للأعداء بالطمع في أراضيها، مؤكداً أنها لا تطمع بدورها في أراضي الدول الأخرى.

أولوية توفير المعيشة والسكن للقوات المسلحة

وفي جانب آخر من كلمته، أكد الرئيس الإيراني أن توفير متطلبات المعيشة والسكن للقوات المسلحة والأجهزة الأمنية والدفاعية يمثل أولوية لدى الحكومة.

وأوضح أن الحكومة ستواصل دعم البرامج الرامية إلى تلبية احتياجات هذه القوات، رغم أوجه القصور والتحديات القائمة.

دعوة البرلمان إلى دعم القوات المسلحة

ودعا بزشكيان أعضاء مجلس الشورى الإسلامي إلى التعبير، من خلال تصويتهم، عن وحدة الحكومة والبرلمان والشعب في دعم القوات المسلحة والأجهزة الأمنية.

وأشار إلى أن الوزير المقترح يحظى بدعم داخل القوات المسلحة والجيش والحرس الثوري ووزارة الدفاع والأجهزة الأمنية، معرباً عن أمله في أن يواصل البرلمان دعم تعزيز القدرات الدفاعية للبلاد.

وفي ختام كلمته، أكد الرئيس الإيراني أن بلاده ستواصل خدمة شعبها والوقوف إلى جانب قواتها المسلحة، مشدداً على أنها لن تتراجع أمام المطالب المفرطة وممارسات التنمر التي تنتهجها الدول المعتدية، وأنها ستواصل الصمود والمقاومة حتى الرمق الأخير.

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