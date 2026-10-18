حاجي بابايي: الولايات المتحدة تزداد تورطاً في مستنقع الخليج الفارسي

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه خلال الجلسة العلنية الافتراضية للبرلمان اليوم الأحد، أكد حميد رضا حاجي بابايي على الأهمية الاستراتيجية لمضيق هرمز، قائلاً: "يُعد مضيق هرمز رمزاً لاقتدار الأمة الإيرانية؛ فشعبنا يقف اليوم في وجه الولايات المتحدة بعزيمة لا مثيل لها. ومع تصاعد العداء والكيد الأمريكي، تزداد الأمة الإيرانية استعداداً وثباتاً. إن الضغوط الاقتصادية والممارسات الملتوية التي تنتهجها الولايات المتحدة لا تؤدي إلا إلى تعزيز إصرار الإيرانيين على المقاومة".

وجدد التأكيد على أن الولايات المتحدة تزداد تورطاً في مستنقع الخليج الفارسي، مضيفاً: "يترقب الشعب الإيراني غرق 'آل ترامب' في المياه الهائجة لمضيق هرمز والخليج الفارسي وبحر عمان".

وشدد قائلاً: "الوعد الإلهي حق؛ فالهزيمة التي سيتلقاها ترامب في انتخابات التجديد النصفي للكونغرس الأمريكي ستكون إيذاناً بنهاية هذه الحقبة المظلمة من 'الاستكبار العالمي' و'السلوك السياسي الغوغائي'؛ وهو تطور قد يعكس نضج الشعب الأمريكي وإدراكه الواعي لحالة الإذلال التي عانى منها خلال فترة حكم ترامب القاتمة".

وفي جانب آخر من تصريحاته، انتقد حاجي بابائي تعاون بعض دول المنطقة مع الولايات المتحدة والكيان الصهيوني، موجهاً تحذيراً إلى البحرين والإمارات، حيث قال: "على دول مثل البحرين والإمارات، التي تعمل كوكلاء إقليميين للصهاينة، أن تدرك أن عاصفة من غضب شعوب المنطقة ستطيح بأنظمتها قريباً".

وأضاف: "إن أي خطأ بسيط ترتكبه هذه الدول الإقليمية -سواء من خلال التعاون مع الولايات المتحدة والكيان الصهيوني أو تقديم المساعدة لهما- قد يؤدي إلى مصير قاتم، بل ومسألة حياة أو موت، لحكامها العاجزين. سيستمر الحصار الاقتصادي الأمريكي بنفس الحدة، وسيواصل 'محور المقاومة' مواجهته عبر قطع الشرايين الحيوية للولايات المتحدة والكيان الصهيوني وحلفائهما".

وفي معرض تأكيده على الركيزة الأساسية لموقف الأمة الإيرانية، أضاف: "مبدؤنا الجوهري هو مواجهة إيران للولايات المتحدة المجرمة. نحن 90 مليون نسمة مستعدون للتضحية من أجل إيران الإسلامية؛ ونقف صفاً واحداً من أجل وحدة إيران، ووحدة محور المقاومة، وعزة المقاومة".

وفي الختام، أكد حاجي بابائي على أهمية خدمة الشعب والثبات في وجه التهديدات، مشيراً إلى أن: "تطلعات الأمة الإيرانية ومسؤوليها تتركز على خدمة الناس والصمود أمام هذه التحديات المصيرية".

وأضاف أن مكافحة غلاء الأسعار بلا هوادة، والعمل على تحسين الوضع الاقتصادي وتوفير الطمأنينة للشعب، تأتي في صدارة مطالبنا؛ فـ "الوحدة" هي مفتاح نجاح البلاد.

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