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١٨‏/١٠‏/٢٠٢٦، ٥:٢٨ م

السفير الايراني في موسكو: لافروف يزور طهران غدا الاثنين

السفير الايراني في موسكو: لافروف يزور طهران غدا الاثنين

أعلن سفير الجمهورية الإسلامية الإيرانية في موسكو، كاظم جلالي، أن وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف، سيزور طهران ستتم غداً الإثنين، في إطار استكمال المشاورات رفيعة المستوى القائمة بين البلدين.

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه كتب كاظم جلالي في منشور له عبر منصة "إكس": التقى رئيس الجمهورية مسعود بزشكيان ونظيره الروسي فلاديمر بوتين الأسبوع الماضي في مدينة "أوازا" التركمانية للمرة الثالثة خلال شهر واحد.

وأكد "جلالي": في خضم التطورات المتسارعة، يشمل التنسيق والتعاون الوثيق بين طهران وموسكو، إلى جانب جدول الأعمال الثنائي، القضايا الإقليمية والدولية؛ ويستند إلى السياسة المبدئية للبلدين الرامية إلى صون وتعزيز السلام والاستقرار والأمن الإقليمي، بعيداً عن تدخلات الأطراف الخارجية وإثارة التوترات.

رمز الخبر 1974765

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