قائد حرس الثورة الإسلامية يهنئ وزير الدفاع الإيراني الجديد بتوليه منصبه

وأفادت وكالة مهر للأنباء، أن وحيدي أكد في رسالة التهنئة أن الثقة الواسعة التي منحها أعضاء مجلس الشورى الإسلامي للوزير الجديد، في ظل الظروف الحساسة التي تمر بها البلاد، تعكس ثقة المجلس والشعب بالتزامه وقدراته وكفاءاته التي أثبتها في أداء مسؤولياته.

وأشار إلى أن هذه الخطوة تؤكد ضرورة مواصلة المسيرة التي أرساها الشهيد اللواء عزيز نصيرزاده، وتعزيز القدرات الاستراتيجية لوزارة الدفاع في المرحلة المصيرية الراهنة، موضحاً أن ذلك سيتحقق من خلال التعاون والتآزر بين القوات المسلحة والصناعات الدفاعية، والاستفادة من النخب والمتخصصين والشركات القائمة على المعرفة.

وأكد القائد العام لحرس الثورة الإسلامية استعداد الحرس لتوسيع أوجه التعاون والتكامل الاستراتيجي مع وزارة الدفاع، ولا سيما في مجال التصدي بنجاح للتهديدات المركبة التي يواجهها العدو.

وفي ختام رسالته، أعرب وحيدي عن تمنياته بالتوفيق لوزير الدفاع الجديد وجميع المسؤولين والمتخصصين والعاملين في الوزارة، في ظل رعاية الإمام المهدي (عج)، والتمسك بالإرث الخالد للإمام الخميني والشهيد السيد علي الخامنئي، واتباع توجيهات قائد الثورة الإسلامية والقائد العام للقوات المسلحة، الإمام السيد مجتبى الحسيني الخامنئي.

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