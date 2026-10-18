اخلاقي في رسالة شكر لأعضاء البرلمان: سأسخر كل خبراتي لانجاز مسؤولياتي على أكمل وجه

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه جاء في رسالة "أخلاقي" بهذه المناسبة أن ثقة رئيس الجمهورية، وعناية قادة القوات المسلحة الموقّرين، وأخيرا تصويت ممثلي الشعب الإيراني الشريف في مجلس الشورى الإسلامي لمنحي الثقة، تمثّل أمانة جسيمة ومسؤولية نضالية في واحدة من أكثر المراحل حساسية في تاريخ البلاد.

وأضاف وزير الدفاع في رسالته: أتقدم بخالص الشكر والتقدير إلى رئيس مجلس الشورى الإسلامي وهيئته الرئاسية وأعضائه، ولا سيما لجنتي الأمن القومي والسياسة الخارجية، والصناعات والمعادن، اللتين طرح أعضاؤهما آراءهم وانتقاداتهم العلمية والمسؤولة خلال عملية دراسة أهليتي وبرنامجي، أؤكد أنني سأبذل كامل طاقتي وخبرتي للاضطلاع بهذه المسؤولية على أكمل وجه.

وتابع: كما أتقدم بالشكر إلى قادة القوات المسلحة الموقّرين ورفاق السلاح، وزملائي في وزارة الدفاع وإسناد القوات المسلحة؛ آملا في أن نمضي قدما، بروح من التضامن وتضافر الجهود والتعاون المستمر، في تحقيق أهداف الوزارة ومهامها.

وجدّد "أخلاقي" في رسالته البيعة لقائد الثورة الإسلامية، القائد العام للقوات المسلحة آية الله السيد مجتبى الخامنئي (حفظه الله)؛ معربا عن أمله في أن يوفّقه الله، بدعاء الشعب الإيراني، لتنفيذ توجيهاته والاضطلاع بمسؤولياته في خدمة الشعب والقيادة، ومواصلة نهج الشهداء، وصون الأمن الوطني وتعزيز اقتدار البلاد.