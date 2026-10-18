متحدث الخارجية الايرانية لـ ماكرون: لا يمكن الدفاع عن ازدواجية المعايير

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه جاء ذلك في تدوينة لمتحدث الخارجية الايرانية عبر منصة "إكس"، اليوم الأحد، حيث استذكر فيها مواقف فرنسا وتصرفاتها إزاء التطورات الداخلية في إيران خلال كانون الثاني/ يناير 2026 وكذلك العدوان العسكري الصهيو-امريكي على إيران.

وكتب "بقائي"، مخاطبا ماكرون: ألم تدعوا في كانون الثاني/ يناير الماضي إلى التجمع السلمي من دون خوف من العقاب، لمن اعتدوا بتحريضات من الخارج على المراكز الشرطية والمؤسسات العامة في إيران؟ أما الآن، فتؤكدون في جمهوريتكم أن التخريب والهجوم على المؤسسات لن يُتسامح معهما، وأن مرتكبيهما سيُعاقبون بشدة.

واضاف: لم ننسَ أيضاً أنكم، قبل فترة وجيزة من العدوان العسكري على إيران، أرسلتم رسالة نصية إلى الرئيس الأمريكي تعدونه فيها قائلين: يمكننا القيام بأمور عظيمة بشأن إيران. وقد اتضح لاحقاً أن المقصود بتلك "الأمور العظيمة" كان التواطؤ في العدوان والجرائم الفظيعة التي امتدت نيرانها لتطال المنطقة والعالم بأسره.

وتابع المتحدث باسم وزارة الخارجية، موجها حديثه للرئيس الفرنسي: السيد ماكرون! الآن، وقد وصلت النيران إلى داركم، فيما تتعالى في الولايات المتحدة هتافات "لا للملك"، تذكّروا أن التاريخ لا يقف مكتوف الأيدي ولا يكتفي دائماً بمراقبة العالم وهو يحترق من النافذة التي تفتحها التحالفات المشؤومة، بل إنه أحياناً يحطّم تلك النافذة ليعود أدراجه إلى داخل دار أصحابها.

وختم "بقائي" تدوينته مستذكرا قولاً للكاتب الفرنسي جان دو لافونتين: قد تكون الحيلة التي تُحاك بمزيد من المهارة أشد ضرراً على صاحبها، وقد تعود الخيانة إلى صاحبها نفسه.