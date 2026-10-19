منتخب المصارعة الحرة الأولمبية الإيراني يعتلي منصة التتويج العالمية

أفادت وكالة مهر للأنباء بأن منافسات المصارعة الحرة تحت 23 عامًا لبطولة العالم أُقيمت في الفترة من 16 إلى 19 اكتوبر سنة 2026 باستضافة مدينة لاس فيغاس الأمريكية، وحقق منتخب إيران بأربع ذهبيات وفضية وأربع برونزيات و180 نقطة لقب البطولة بجدارة.

ونال لمنتخب إيران الوطني أهورا خاطري في وزن 65 كيلوغرامًا، ومهدي يوسفي في وزن 79 كيلوغرامًا، وأبو الفضل رحماني في وزن 92 كيلوغرامًا، وأبو الفضل محمد نجاد في وزن 125 كيلوغرامًا الميدالية الذهبية، وإبراهيم إلهي في وزن 70 كيلوغرامًا الميدالية الفضية، وإبراهيم خواري في وزن 61 كيلوغرامًا، وعلي كرم بور في وزن 74 كيلوغرامًا، ورضا أفشار في وزن 86 كيلوغرامًا، ومحمد مبين عظيمي في وزن 97 كيلوغرامًا الميدالية البرونزية.

/انتهى/