أفادت وكالة مهر للأنباء بأن العلاقات العامة للقوة البحرية للحرس الثوري الإسلامي أعلنت في بيان عن إصابة ناقلة نفط مخالفة بلغم في جنوب مضيق هرمز.

وفيما يلي نص هذا البيان:

تعرضت ناقلة نفط مخالفة لانفجار وحريق في غرفة المحركات إثر اصطدامها بلغم بحري في نطاق جنوب مضيف هرمز.

وهذه السفينة التي كانت تريد الخروج من مضيق هرمز أطفأت جميع أنظمة تحديد المواقع والملاحة الخاصة بها منذ نقطة الانطلاق، ودون اكتراث بأنظمة مضيق هرمز حاولت العبور عبر المسار الجنوبي غير المسموح به للمضيق، فتعرضت لهذا الحادث.

وتعلن القوة البحرية للحرس: في حال أطفأت السفن المترددة في نطاق مضيق هرمز والخليج الفارسي أنظمة الملاحة والتعريف الخاصة بها، فسيتم التعامل معها بحزم وحسم.

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