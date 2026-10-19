اللواء عبداللهي: نترقب بفارغ الصبر قيام العدو بأي حماقة

أفادت وكالة مهر للأنباء بأن رئيس هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة وقائد مقر خاتم الأنبياء المركزي، قال مخاطبًا قادة العدو الأمريكي الصهيوني: إن الشعارات التي تطلقونها، لو كنتم قادرين على تنفيذها لفعلتم ذلك حتى الآن. فقد دخلتم في كل حرب من الحروب السابقة بشعار إسقاط الجمهورية الإسلامية وتفتيت إيران وتدميرها؛ بينما أنتم اليوم في حالة تدمير وإسقاط، وإيران القوية ما زالت راسخة صامدة.

وأضاف: إن رئيس الولايات المتحدة قد شاخ ولم يعد قادرًا على النهوض من مكانه، والمجتمع الأمريكي وسكان الأراضي المحتلة يعلمون جيدًا أن لديكم نقاط ضعف جدية وأساسية، وعليكم أن تعلموا أن الخطأ التقديري التالي ستكون له ردود مختلفة وأشد من سابقاتها.

وحذّر رئيس هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة وقائد مقر خاتم الأنبياء المركزي، مشيرًا إلى عزم وإرادة القيادة والأمة والمسؤولين والقوات المسلحة المقتدرة في إيران الإسلامية، العدو قائلًا: لقد اختبرتم هذا العزم والإرادة مرات عديدة، وإن اختبار المُجرَّب خطأ؛ إننا نترقب بفارغ الصبر قراراتكم الحمقاء. وسيكون الزئير التالي أقرب بكثير وأكثر تدميرًا ويتعذر اعتراضه.

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