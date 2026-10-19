عراقجي لـماكرون: محاولات التنصل من المسؤولية لم تعد تجدي نفعاً

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه علق وزير الخارجية السيد عباس عراقجي صباح اليوم الاثنين عبر منصة "إكس" على تصريحات الرئيس الفرنسي الذي أرجع جذور الاحتجاجات الأخيرة في بلاده إلى ارتفاع أسعار الوقود كنتيجة للحرب الأمريكية على إيران.

وقد أرفق وزير الخارجية الايراي رسالة سابقة كان ماكرون قد وجهها إلى الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب، أبدى فيها تأييده للتحركات العسكرية ضد إيران، معلقاً عليها بقوله: لقد ساهم السيد ماكرون في تهيئة الظروف لهذا الواقع حينما أكد للرئيس الأمريكي ترحيبه بالانتهاكات المرتكبة بحق الإيرانيين.

وأضاف عراقجي: لقد فات الأوان لمحاولة التملص من المسؤولية وإلقاء اللوم على حربٍ كان أمثاله من المساهمين في إذكاء شرارتها.

واختتم وزير الخارجية الايراني تصريحاته بالإشارة إلى أن الشعب الفرنسي يسعى لتحقيق تغييرات جوهرية، ومن ضمنها كفالة حق التجمع السلمي موجهاً خطاباً مباشراً للرئيس الفرنسي قائلاً: سيادة الرئيس! عليك الإنصات لصوت مستقبل فرنسا.

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