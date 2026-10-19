رسالة من قاليباف بمناسبة فوز منتخب المصارعة الحرة تحت 23 عامًا الإيراني بالبطولة العالمية

أفادت وكالة مهر للأنباء بأن محمد باقر قاليباف، رئيس مجلس الشورى الإسلامي، هنّأ في رسالة فوز منتخب المصارعة الحرة تحت 23 عامًا الإيراني في المنافسات العالمية.

وفيما يلي نص رسالة رئيس مجلس الشورى الإسلامي:

إن الفوز المقتدر للمنتخب الوطني للمصارعة الحرة لجمهورية إيران الإسلامية في المنافسات العالمية تحت 23 عامًا في أمريكا ورفع العلم الإيراني المكلل بالمجد على قمة هذا الميدان، قد رفع مرة أخرى اسم إيران في العالم، وأظهر مجددًا أن بطولات المصارعة الإيرانية المتتالية ليست مصادفة، بل هي حصيلة مسار مبني وراسخ ومجد، مسار يبدأ من الإرادة والإيمان، ويصقل بالعلم والتدريب والممارسة، وينتهي بفتح قمم المجد بالغيرة والشجاعة في ميدان المنافسة. إن استمرار بطولات المصارعة الإيرانية هو حكاية أمة تصنع الأبطال، وشباب لا يدخرون جهدًا في سبيل عزة اسم إيران.

لقد رفعتم العلم الإيراني المكلل بالمجد في أرض أمريكا، في حين كانوا يحملون في خيالهم الخام حلم إزالة اسم أرضكم من الخريطة، فأجبرت مبارزتكم الغيورة على احترام ذلك الاسم والعلم المقدس. لقد تجاوزتم الخصوم بالعلم والعمل، وفتحتم حصنًا بسلاح الرياضة، وكانت ثمرته أن أصدح النشيد المقدس لجمهورية إيران الإسلامية في أرضهم، وصنعتم لحظات نهض فيها العالم احترامًا لعظمة اسم إيران. وهذه ليست مجرد انتصار رياضي، بل هي تجلٍّ من اقتدار أمة يستطيع أبناؤها في كل ميدان وبكل وسيلة وفي كل ساحة أن يجبروا العالم على الاحترام، كما كان جميع جنود هذه الأرض، بصمودهم وتضحياتهم، يصونون عز إيران ومجدها ويجعلون العالم ينحني إجلالًا لإيران المرفوعة الرأس.

أهنئكم بهذا الانتصار الكبير أيها الأبطال، وأهنئ عائلاتكم المرفوعة الرأس والأمة الإيرانية العظيمة، وأعرب عن تقديري الصادق لجهودكم الدؤوبة أيها الصناع للمجد، وللمدربين والجهاز الفني وإدارة اتحاد المصارعة وكل القائمين الذين هيأوا الأرضية لهذا المجد بالتخطيط والعلم والجهد الدؤوب والمجاهدة.

محمد باقر قاليباف

رئيس مجلس الشورى الإسلامي

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