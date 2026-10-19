الرئيس بزشكيان يهنئي فوز المنتخب الإيراني للمصارعة الحرة دون 23 عاما ببطولة العالم

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه الرئيس الايراني وصف مسعود بزشكيان -في رسالته- فوز المنتخب الوطني للمصارعة الحرة بأنه تجسيدٌ ساطعٌ لقدرات الشباب الإيراني وعزيمتهم وجدارتهم على الساحة الدولية.

وأضاف: "إن هذه النجاحات المتتالية تُثبت أن رأس المال البشري القيّم، والمواهب الفذة، والروح 'البطلوانية' (الفروسية/البطولية) التي يتحلى بها الشباب الإيراني -حين تقترن بالجهد الدؤوب، وخبرة المدربين، والدعم اللازم- يمكن أن تقود إلى تحقيق إنجازات مجيدة على أعلى مستويات المنافسة العالمية".

وتابع: كما أن فوز كل من المنتخب الوطني للمصارعة الرومانية والمنتخب الوطني للمصارعة الحرة بالبطولة في هذا المحفل العالمي، يعد دليلاً على الإمكانات الهائلة التي يزخر بها القطاع الرياضي في بلادنا لتحقيق انتصارات أكبر وأعظم".

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