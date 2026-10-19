 قائد الثورة یهنئ فوز المنتخب الايراني للمصارعة الحرة (تحت 23 عاماً) ببطولة العالم

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه وجّه آية الله السيد مجتبى حسيني الخامنئي، قائد الثورة الإسلامية، رسالةً هنّأ فيها المسؤولين عن الفريق، والمدربين، والمصارعين الأبطال، إلى جانب الشعب الإيراني العظيم - ولا سيما جيل الشباب الأبطال في البلاد - بمناسبة فوز المنتخب الوطني للمصارعة الحرة (تحت 23 عاماً) بالبطولة ونجاحه في منافسات بطولة العالم بالولايات المتحدة.

وفيما يلي نص رسالة القائد:

بسم الله الرحمن الرحيم

لقد أدخل فوز المنتخب الوطني للمصارعة الحرة (تحت 23 عاماً) للجمهورية الإسلامية الإيرانية بلقب بطولة العالم، الفرحةَ والاعتزازَ إلى قلوب أبناء الشعب الإيراني العظيم والمقدِّر لإنجازات أبنائه.

إن هذا النجاح - الذي توّج بحصد تسع ميداليات - والذي يأتي على غرار الفوز الذي حققه مؤخراً المنتخب الوطني للمصارعة الرومانية (تحت 23 عاماً)، هو ثمرةٌ للتخطيط والإدارة والجهود الدؤوبة التي بذلها المسؤولون عن الفريق، والمدربون المتفانون، وشباب البلاد الأقوياء والشجعان. إنني أتوجه بالتهنئة إلى هؤلاء الأعزاء - ولا سيما جيل الشباب الأبطال - وإلى الشعب الإيراني الأبيّ.

السيد مجتبى حسيني الخامنئي

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