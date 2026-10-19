روسيا تطالب بإنشاء هيكل أمني شامل في الخليج الفارسي

أفادت وكالة مهر للأنباء نقلًا عن وكالة إنترفاكس بأن سيرغي لافروف، وزير خارجية روسيا، أكد في مؤتمر صحفي بعد الاجتماع التاسع للحوار الاستراتيجي بين روسيا ومجلس التعاون الخليجي في المنامة، على ضرورة اعتماد مقاربة أوسع للمسائل الأمنية في المنطقة.

وقال لافروف: إن روسيا تدعم إنشاء هيكل أمني شامل في المنطقة يضم جميع دول الخليج الفارسي، من الدول العربية والجمهورية الإسلامية الإيرانية، فضلًا عن جيرانها القريبين، ومن بينهم العراق والأردن.

وأضاف: إن الفاعلين الخارجيين يمكنهم أيضًا دعم هذه العملية، لكن عليهم أن يضعوا مصالح دول المنطقة في الأولوية بدلًا من السعي وراء مخططاتهم الجيوسياسية الأحادية.

كما شدد وزير خارجية روسيا على ضرورة معالجة جذور الأزمة في مضيق هرمز والمناطق المحيطة به، وقال: إن هذه المسألة يجب أن تُتابع في جملة أمور ضمن إطار "مذكرة تفاهم إسلام آباد".

وقال لافروف إن اتفاق إسلام آباد ما زال يتضمن جميع العناصر اللازمة لإخراج الوضع من حالته الراهنة وإعادته إلى مسار المفاوضات السياسية والدبلوماسية.

وتابع رئيس الدبلوماسية الروسية قائلًا: إن روسيا وشركاءها في مجلس التعاون الخليجي يدعمون إيجاد حل سياسي ودبلوماسي لأزمة اليمن، وإن الأرضيات اللازمة لهذه العملية، ومن بينها خارطة طريق عام 2023 التي صيغت بمشاركة ومبادرة فاعلة من السعودية، متاحة.

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