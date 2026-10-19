تألق المصارعين الإيرانيين على التراب الأمريكي هو تجلٍّ لإرادة الشباب الإيراني وغيرتهم

أفادت وكالة مهر للأنباء بأن اللواء أحمد وحيدي، القائد العام لحرس الثورة الإسلامية، هنّأ بنشر رسالة فوز المنتخب الوطني للمصارعة الحرة تحت 23 عامًا الإيراني المقتدر في بطولة العالم في أمريكا، إلى الأمة الإيرانية الشريفة والأبطال الشباب والجهاز الفني.

وفيما يلي نص هذه الرسالة:

بسم الله الرحمن الرحيم

الأمة الإيرانية الشريفة صانعة المجد

الشباب الشجعان والأبطال المرفوعي الرأس في المصارعة الحرة

المدربون المخلصون والجهاز الفني القدير وأسرة المصارعة الكبيرة في البلاد

إن ملحمة أبناء إيران في ميدان المصارعة الحرة العالمية تحت 23 عامًا في الأرض الأمريكية، كإنجاز أبطال المصارعة الحرة في بلادنا في هذه المنافسات، أثبتت مرة أخرى أن هذه الأرض، بالاعتماد على موهبة شبابها ومثابرتهم وغيرتهم، تحافظ على مكانتها باقتدار في الساحات الدولية.

إن إحراز لقب بطولة العالم في رياضة المصارعة الحرة، وفي زمن يحاول فيه أعداء هذه الأمة التقليل من بهاء إيران وعلم الجمهورية الإسلامية المقدس، دليل واضح على العزم الراسخ والثقة بالنفس وجدارة الجيل الشاب في البلاد. لقد وقف أبطال أرض إيران بتجهدهم وقدرتهم على منصة العالم العليا، وهيأوا الأرضية لرفع علم البلاد المقدس وسماع نشيد الجمهورية الإسلامية في الميدان العالمي.

لقد تحقق هذا الإنجاز في ظل ألطاف الله وبالتعاطف والهمة لشباب حوّلوا مشقة التدريب وضغط المنافسة بإرادة من فولاذ إلى مجد وطني. ولا شك أن استمرار مثل هذه النجاحات مرهون بالتخطيط الدقيق والإدارة الكفؤة والتزام المدربين والجهاز الفني ودعم أسرة المصارعة الكبيرة.

وإنني أتقدم بالتهنئة بهذا الفوز الباعث للفخر إلى الأمة الإيرانية الشريفة، وإلى أبطال المصارعة الحرة المرفوعي الرأس، والمدربين المخلصين، والجهاز الفني الملتزم، وأسرة المصارعة الكبيرة، ومسؤولي الاتحاد، وأسأل الله تعالى دوام انتصارات شباب أرض إيران ورفع علم الجمهورية الإسلامية الإيرانية المقدس دائمًا في الميادين العالمية والدولية.

القائد العام لحرس الثورة الإسلامية

اللواء الحرسي أحمد وحيدي

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