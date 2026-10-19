  1. إيران
  2. السياسة
١٩‏/١٠‏/٢٠٢٦، ١:٠٩ م

النائب الأول للرئيس الايراني يصل إلى طاجيكستان

النائب الأول للرئيس الايراني يصل إلى طاجيكستان

وصل النائب الأول للرئيس الايراني إلى دوشنبه، عاصمة طاجيكستان، لحضور اجتماع رؤساء وزراء الدول الأعضاء في منظمة شنغهاي للتعاون.

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه وصل النائب الأول للرئيس الايراني، محمد رضا عارف، إلى دوشنبه، عاصمة طاجيكستان، للمشاركة في اجتماع رؤساء وزراء الدول الأعضاء في منظمة شنغهاي للتعاون.

وقد وصل عارف إلى مطار دوشنبه الدولي قبل قليل، حيث كان في استقباله حكيم خوليق‌زاده، نائب رئيس وزراء طاجيكستان.

وخلال هذه الزيارة التي تستغرق يومين، وإلى جانب حضور اجتماع رؤساء وزراء دول منظمة شنغهاي للتعاون، سيعقد النائب الأول للرئيس لقاءات ومباحثات مع رؤساء وزراء عدد من الدول المشاركة.

وتشمل الأولويات الرئيسية للجمهورية الإسلامية الإيرانية في هذا الاجتماع: توسيع التعاون الاقتصادي والتجاري، والاستفادة من القدرات في مجالي النقل والخدمات اللوجستية، وتطوير التعاون في مجالات التقنيات المتقدمة والذكاء الاصطناعي، وتعزيز التعاون الإقليمي.

/انتهى/

رمز الخبر 1974791
جواد ماستری فراهانی

سمات

تعليقك

You are replying to: .
    • captcha

    توب تن

    المقابلات

    التقارير

    الرأي

    اخبار الشخصيات

    اخبار المنظمات والمؤسسات