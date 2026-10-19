النائب الأول للرئيس الايراني يصل إلى طاجيكستان

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه وصل النائب الأول للرئيس الايراني، محمد رضا عارف، إلى دوشنبه، عاصمة طاجيكستان، للمشاركة في اجتماع رؤساء وزراء الدول الأعضاء في منظمة شنغهاي للتعاون.

وقد وصل عارف إلى مطار دوشنبه الدولي قبل قليل، حيث كان في استقباله حكيم خوليق‌زاده، نائب رئيس وزراء طاجيكستان.

وخلال هذه الزيارة التي تستغرق يومين، وإلى جانب حضور اجتماع رؤساء وزراء دول منظمة شنغهاي للتعاون، سيعقد النائب الأول للرئيس لقاءات ومباحثات مع رؤساء وزراء عدد من الدول المشاركة.

وتشمل الأولويات الرئيسية للجمهورية الإسلامية الإيرانية في هذا الاجتماع: توسيع التعاون الاقتصادي والتجاري، والاستفادة من القدرات في مجالي النقل والخدمات اللوجستية، وتطوير التعاون في مجالات التقنيات المتقدمة والذكاء الاصطناعي، وتعزيز التعاون الإقليمي.

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