مستشار قائد الثورة: تهديدات مثل استخدام "ام القنابل" لن تحقق أهدافها

وأفادت وكالة مهر للأنباء، أنه وخلال اجتماع بعنوان "إيران المستقلة والقوية: القدرات والتحديات والاستراتيجيات" أشاد "مخبر" بالقدرات القيادية لقائد لثورة الإسلامية آية الله السيد مجتبى الحسيني الخامنئي، مؤكداً إلمامه العميق بكافة ملفات الدولة، من الإدارة والاقتصاد إلى الشؤون الاجتماعية والأمنية والعسكرية، وهو ما ساهم في تعزيز الاستقرار الداخلي وبث الثقة في مستقبل البلاد.

كما فند مستشار قائد الثورة الإسلامية الاعتقاد الخاطئ بعدم تعرض إيران للهزائم تاريخياً، موضحاً أن الواقع التاريخي، لا سيما في عهدي القاجاري والبهلوي، يشير إلى تعرضها لهزائم قاسية في فترات سابقة.

وفي سياق تحليل موازين القوى، أشار "مخبر" إلى أن إيران تواجه اليوم أمريكا كقوة تتمتع بنفوذ عسكري واقتصادي وسياسي واسع، وتعمل خارج نطاق القيود والقوانين الدولية، بما في ذلك منظمة الأمم المتحدة. مؤكدا أن تعزيز السيادة الوطنية في مواجهة هذه القوة يعد إنجازاً ناتجاً عن تحول جذري في هيكلية السلطة وإدارة الدولة.

وعن الاستراتيجية الإيرانية أوضح مستشار قائد الثورة الإسلامية أن الجمهورية الإسلامية تتبنى استراتيجية تضمن تحول أي صراع مستقبلي إلى حرب إقليمية شاملة، مؤكداً أن قدرات الردع الإيرانية تمنع الولايات المتحدة والكيان الصهيوني من استغلال كامل إمكاناتهما، نظراً للتداعيات الإقليمية الوخيمة لأي هجوم يستهدف البنية التحتية الحيوية.

وأكد مستشار ومساعد قائد الثورة على حتمية الالتزام بالسياسات المعلنة والانتقال إلى المرحلة الثانية من المسار الثوري، مشدداً على أن بناء إيران القوية يتطلب استمرارية هذا النهج، مع ضرورة إخضاع كافة الإجراءات للتقييم ضمن خطة استراتيجية طويلة الأمد ترتكز على فهم دقيق للإمكانات الوطنية.

وأوضح "مخبر" أن جوهر هذا المسار يكمن في تعزيز روح الأمل لدى المجتمع وتطوير القدرات الوطنية، لافتاً إلى أن القوة الوطنية لا تنحصر في المعدات والمنشآت فحسب، بل تمتد لتشمل القدرة على الصمود أمام الضغوط وتجاوز الأزمات بكفاءة.

وفي سياق الرد على التهديدات المتعلقة باستخدام "أم القنابل"، أكد مستشار قائد الثورة أن مثل هذه التهديدات لن تحقق أهدافها، مشيراً إلى أن المروجين لهذه الأسلحة قد واجهوا آثارها بالفعل في الداخل الأمريكي دون إدراك منهم.

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