توقيف 39 شخصًا في قزوين بتهمة التخريب وإحراق الممتلكات العامة

أفادت وكالة مهر للأنباء بأن الإدارة العامة للمعلومات في محافظة قزوين أعلنت توقيف 39 شخصًا بتهمة المشاركة في التخريب وإحراق الممتلكات العامة والخاصة في أحداث شهر دي 1404 (يناير 2026).

وبحسب ما أعلنته هذه الإدارة العامة، تم تحديد هوية هؤلاء الأشخاص وتوقيفهم ضمن ثمانية فرق منظمة وبمساعدة تقارير المواطنين.

وجاء في بيان الإدارة العامة للمعلومات في محافظة قزوين أن الموقوفين أقدموا خلال أحداث شهر يناير على تخريب وإحراق منازل سكنية ومتاجر كبيرة ومصارف وسيارات عامة وخاصة ومحطة وقود في شارع الشهيد بابائي، وقاموا بنهب أموال المتاجر والأماكن الحكومية.

كما ادّعت هذه الجهة أن عشرة من الموقوفين قتلوا عددًا من قوى حفظ الأمن أثناء محاولتهم إحراق محطة الوقود في شارع الشهيد بابائي، والذين كانوا يمنعون الإضرار بالممتلكات العامة وسيارات الناس.

وبحسب هذا البيان، ضُبطت بحوزة الموقوفين كميات من الأسلحة النارية والبيضاء والمشروبات الكحولية.

وفي الختام، اعتبرت الإدارة العامة للمعلومات في محافظة قزوين أن تحديد هوية هؤلاء الأشخاص جاء نتيجة تعاون تقارير المواطنين مع الإجراءات الاستخباراتية.

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