ارتفاع بنسبة 233 في المئة في النقل بالسكك الحديدية في ميناء الشهيد رجائي

أفادت وكالة مهر للأنباء بأن حميد رضا محمد حسيني تختي، المدير العام للموانئ والملاحة البحرية في هرمزكان، أعلن عن ارتفاع النقل بالسكك الحديدية لأنواع الشحنات في ميناء الشهيد رجائي في النصف الأول من العام الجاري، وقال: رغم التحديات الناجمة عن الحرب المفروضة والانخفاض الأولي في حركة النقل بالسكك الحديدية، فإن المتابعات المستمرة والتعامل مع المنظمات المجاورة أعادت عملية النقل بالسكك الحديدية للبضائع في هذا الميناء الاستراتيجي إلى مسار النمو.

وأشار إلى أداء النقل بالسكك الحديدية في ميناء الشهيد رجائي خلال ستة أشهر قائلًا: إن تطوير البنى التحتية اللوجستية والتعامل المباشر مع الإدارة العامة للسكك الحديدية في المحافظة وفّرا الأرضية لزيادة نقل الشحنات المختلفة.

وأضاف المدير العام للموانئ والملاحة البحرية في هرمزكان، موضحًا إحصاءات نقل البضائع: إن حجم شحنات الحديد في قطاع السكك الحديدية ارتفع من 13 ألفًا و857 طنًا في النصف الأول من العام الماضي إلى 46 ألفًا و96 طنًا في الفترة المماثلة من العام الجاري، ما يدل على نمو بنسبة 233 في المئة.

وتابع محمد حسيني تختي: إن النقل بالسكك الحديدية للمواد المعدنية ارتفع أيضًا من 702 ألف و402 طن إلى مليون و92 ألفًا و603 أطنان، ما يُظهر نموًا بنسبة 56 في المئة في هذا القطاع.

وأشار إلى أداء النقل بالسكك الحديدية للكبريت قائلًا: إن حجم نقل هذه الشحنة ارتفع بنسبة 68 في المئة من 30 ألفًا و22 طنًا إلى 50 ألفًا و523 طنًا.

وأعلن المدير العام للموانئ والملاحة البحرية في هرمزكان في سياق متصل عن برنامج زيادة الطاقة التشغيلية لميناء الشهيد رجائي، وأشار إلى أنه وفقًا للخطط الموضوعة، ستُضاف في المستقبل القريب 13 مليون طن إلى الطاقة الاسمية لتفريغ وشحن السلع الأساسية والمنتجات النفطية والمواد المعدنية في هذا الميناء.

وتُجرى هذه الإجراءات في إطار تطوير البنى التحتية اللوجستية وتعزيز النقل بالسكك الحديدية وزيادة الطاقة التشغيلية لميناء الشهيد رجائي.

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