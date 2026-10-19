وزير الخارجية الايراني يستقبل نظيره الروسي في وزارة الخارجية

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه استقبل وزير الخارجية الإيراني سيد عباس عراقجي، وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف -الذي وصل إلى طهران بعد ظهر اليوم لإجراء لقاءات ومباحثات مع مسؤولين في الجمهورية الإسلامية الإيرانية- في مقر الوزارة.

وعقب مراسم الاستقبال، بدأ الوزيران مشاوراتهما الثنائية. ومن المقرر أيضاً أن يلتقي وزير الخارجية الروسي، خلال زيارته لطهران، بالرئيس الإيراني مسعود بزشكيان.

وبحسب وزارة الخارجية الروسية، يتضمن جدول أعمال زيارة لافروف مراجعة تنفيذ الاتفاقيات التي تم التوصل إليها خلال اللقاءات الأخيرة بين رئيسي البلدين، ومناقشة التعاون الاقتصادي والتجاري، وبحث المشاريع المشتركة في مجالات النقل والخدمات اللوجستية والطاقة، بالإضافة إلى استعراض التطورات في منطقة الخليج الفارسي.

كما تشمل المواضيع المطروحة للنقاش التنسيق في المحافل الدولية -مثل الأمم المتحدة- وتوسيع نطاق التعاون ضمن أطر مجموعة "بريكس"، ومنظمة شنغهاي للتعاون، والاتحاد الاقتصادي الأوراسي.

من جانب آخر، وفي ظل الإشارة إلى اتصال هاتفي جرى مؤخراً بين الرئيس الأمريكي دونالد ترامب والرئيس الروسي فلاديمير بوتين، طرحت بعض المصادر الإخبارية احتمال أن تلعب موسكو دوراً أكثر فاعلية في خفض التوترات وتسهيل المفاوضات بين إيران والولايات المتحدة.

وفي تصريح لوسائل الإعلام حول زيارة لافروف، أشار المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية، إسماعيل بقائي، أمس إلى أن هذه الزيارة تأتي في إطار المشاورات المستمرة بين طهران وموسكو، موضحاً أنها تهدف إلى متابعة تنفيذ الاتفاقيات الثنائية ومناقشة التطورات الإقليمية والدولية.

يُذكر أن لافروف كان قد زار البحرين قبل وصوله إلى طهران، وذلك للمشاركة في الاجتماع الوزاري التاسع للحوار الاستراتيجي بين روسيا ومجلس التعاون الخليجي. عُقد هذا الاجتماع يوم الأحد.

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