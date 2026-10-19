أستاذ ألماني: تغيير النظام حدث في واشنطن لا في طهران

وأفادت وكالة مهر للأنباء، أن توماس ياغر، أستاذ العلاقات الدولية والسياسة الخارجية بجامعة كولونيا الألمانية، قال إن «تغيير النظام» حدث في واشنطن لا في طهران، مشيراً إلى أن ترامب قلب الولايات المتحدة رأساً على عقب بهدف توسيع سلطته وتحقيق مكاسب مالية شخصية، من دون امتلاك استراتيجية واضحة للسياسة الخارجية، بل إنه يعبّر عن حالة التخبط التي يعيشها.

وأضاف ياغر أنه منذ عام 1980 وإعلان مبدأ كارتر، كان الاعتقاد السائد أن الولايات المتحدة ستخوض حرباً من أجل مضيق هرمز، لكن ترامب كشف، بحسب تعبيره، زيف هذا الاعتقاد الذي استمر 46 عاماً، واصفاً ذلك بأنه «أغبى ما يمكن أن تقوم به قوة كبرى».