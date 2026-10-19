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١٩‏/١٠‏/٢٠٢٦، ٤:٤٧ م

أستاذ ألماني: تغيير النظام حدث في واشنطن لا في طهران

أستاذ ألماني: تغيير النظام حدث في واشنطن لا في طهران

رأى أستاذ العلاقات الدولية والسياسة الخارجية بجامعة كولونيا الألمانية أن دونالد ترامب أحدث تغييراً في النظام الأمريكي، كاشفاً ما وصفه بغياب استراتيجية واضحة لواشنطن، ومعتبراً أن موقفه من مضيق هرمز فضح ما وصفه بـ«البلوف» الأمريكي المستمر منذ 46 عاماً.

وأفادت وكالة مهر للأنباء، أن توماس ياغر، أستاذ العلاقات الدولية والسياسة الخارجية بجامعة كولونيا الألمانية، قال إن «تغيير النظام» حدث في واشنطن لا في طهران، مشيراً إلى أن ترامب قلب الولايات المتحدة رأساً على عقب بهدف توسيع سلطته وتحقيق مكاسب مالية شخصية، من دون امتلاك استراتيجية واضحة للسياسة الخارجية، بل إنه يعبّر عن حالة التخبط التي يعيشها.

وأضاف ياغر أنه منذ عام 1980 وإعلان مبدأ كارتر، كان الاعتقاد السائد أن الولايات المتحدة ستخوض حرباً من أجل مضيق هرمز، لكن ترامب كشف، بحسب تعبيره، زيف هذا الاعتقاد الذي استمر 46 عاماً، واصفاً ذلك بأنه «أغبى ما يمكن أن تقوم به قوة كبرى».

رمز الخبر 1974800
محمدرضا غفاری

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