عراقجي: العلاقات الإيرانية الروسية استراتيجية.. قضايا المنطقة لا تُحل عسكرياً

وأفادت وكالة مهر للانباء، انه عُقد مؤتمر صحفي بين السيد عباس عراقجي، وزير خارجية الجمهورية الإسلامية الإيرانية، وسيرغي لافروف، وزير خارجية روسيا.

وأشار عراقجي، في معرض حديثه عن أهمية العلاقات بين طهران وموسكو، إلى أن: "عقدنا اليوم اجتماعًا هامًا ومثمرًا. العلاقات الإيرانية الروسية استراتيجية، ويتمتع البلدان بشراكة استراتيجية."

وتابع: "أجرينا في اجتماع اليوم مناقشات معمقة حول أهم التطورات الدولية والإقليمية، فضلًا عن العلاقات الثنائية بين إيران وروسيا."

في معرض حديثه عن مناقشة سبل تطوير التعاون الثنائي، صرّح وزير خارجية بلادنا قائلاً: "لقد ناقشنا حلولاً عملية لتوسيع العلاقات التجارية والسياسية والثقافية بين البلدين. ولا توجد أي عقبات جدية أمام تطوير العلاقات الإيرانية الروسية".

وأضاف عراقجي، مؤكداً على استمرار المشاورات والتفاعلات بين البلدين: "إن الزيارات والاجتماعات التي تُعقد بين قادة إيران وروسيا، إلى جانب الاتصالات والتبادلات المستمرة، تُشير إلى استمرار التعاون بين البلدين على مختلف المستويات".

وفي إشارة إلى التعاون الإقليمي بين طهران وموسكو، قال: "لدينا تعاون وثيق في القضايا الإقليمية، وقد تبادلنا اليوم وجهات النظر حول قضايا تتعلق بالخليج الفارسي وغرب آسيا وأوكرانيا".

وأكد رئيس السلك الدبلوماسي الإيراني أن القضايا الإقليمية لا تُحل عسكرياً، قائلاً: "إننا نتفق على ضرورة متابعة القضايا الإقليمية وحلها عبر الحلول الدبلوماسية".

وتابع عراقجي، معتبراً الحرب التي فرضتها الولايات المتحدة والكيان الصهيوني، إلى جانب الحصار الاقتصادي، أحد العوامل الرئيسية لانعدام الأمن في المنطقة، وأضاف: "نشعر بقلق بالغ إزاء التطورات الأمنية في بحر قزوين، بما في ذلك الهجمات على السفن الإيرانية والروسية والبنية التحتية للموانئ في هذا البحر".

كما أكد على استمرار التعاون الإيراني الروسي في المحافل والآليات الدولية، قائلاً: "سنواصل مشاوراتنا وتعاوننا المستمر بشأن القضايا الدولية. وسيكون التعاون في إطار مجموعة البريكس، ومنظمة شنغهاي للتعاون، والاتحاد الاقتصادي الأوراسي، من بين مجالات التفاعل المستمر بين البلدين".

وأشار وزير خارجية بلادنا، مؤكداً على أهمية التعاون بين طهران وموسكو، إلى أن: "التعاون بين إيران وروسيا سيؤدي دوراً هاماً في إرساء الاستقرار في المنطقة".

وأشار عراقجي أيضاً إلى الخطط القادمة لوزير الخارجية الروسي، قائلاً: "سيلتقي السيد لافروف أيضاً بالرئيس في الساعات القليلة المقبلة، وستُعقد مشاورات على أعلى مستوى".

لافروف: الرئيس الايراني سيزور روسيا

قال سيرغي لافروف خلال المؤتمر الصحفي: "يجري رئيسا البلدين محادثات منتظمة ويتواصلان باستمرار. وقد التقى رئيسا البلدين مرتين في الأيام الأخيرة."

وأضاف: "سيزور الرئيس الإيراني روسيا للمشاركة في مؤتمر الدول المصدرة للغاز."

وأشار إلى تزايد حجم التبادل التجاري بين البلدين، قائلاً: "شهدنا نموًا في حجم التبادل التجاري بنسبة 28% العام الماضي، و10% خلال الأشهر الثمانية الماضية."

وقال: "نحن ملتزمون بمواصلة التعاون بين إيران وروسيا. لدينا أسس متينة للمضي قدمًا. الاتفاقية الاستراتيجية الشاملة وثيقة مهمة. لقد أرسلنا مساعدات إنسانية لشعب ايران الصديق، خلال الحرب، ونواصل إرسال المواد الغذائية."

وصرح وزير الخارجية الروسي: "قبل خمسة أيام، عُقد الاجتماع الثاني للجنة المشتركة بين إيران واللجنة الاقتصادية الأوراسية. روسيا على أتم الاستعداد في مجالي التجارة والاستثمار." نتعاون في مشروع النفط والغاز، وكذلك في مشروع خط سكة حديد رشت-أستارا.

العقوبات الأحادية غير قانونية وتخالف القانون الدولي

وتابع قائلاً إننا ناقشنا قضايا إقليمية ودولية، وأضاف: نسعى إلى نظام متعدد الأطراف في العالم، ونتجنب اللجوء إلى القوة. العقوبات الأحادية غير قانونية وتخالف القانون الدولي.

وقال لافروف: سنعزز تعاوننا في المحافل الدولية، بما في ذلك مجموعة البريكس ومنظمة شنغهاي للتعاون والأمم المتحدة.