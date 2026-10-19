رئيس اللجنة الدائمة للمجلس الوطني لنواب الشعب الصيني: نرحب بفصل جديد من تطوير العلاقات مع إيران

وافادت وكالة مهر للأنباء، ان رئيس اللجنة الدائمة للمجلس الوطني لنواب الشعب الصيني قال في رسالة إلى محمد باقر قاليباف، رئيس مجلس الشورى الإسلامي: نرحب بفصل جديد من التقدم في العلاقات مع إيران.

وأعرب رئيس اللجنة الدائمة للمجلس الوطني لنواب الشعب الصيني عن تقديره لرسالة التهنئة بمناسبة الذكرى الخامسة والخمسين لإقامة العلاقات الدبلوماسية بين الصين وإيران، مؤكدًا استعداد بكين لتعزيز التعاون البرلماني وتطوير العلاقات الثنائية.

وبحسب تقرير اللجنة التوجيهية للعلاقات الإيرانية الصينية، قدّم تشاو لي جي، رئيس اللجنة الدائمة للمجلس الوطني لنواب الشعب الصيني، شكره ردًا على رسالة التهنئة التي وجّهها الدكتور محمد باقر قاليباف، رئيس مجلس الشورى الإسلامي والممثل الخاص لإيران للشؤون الصينية، بمناسبة الذكرى الخامسة والخمسين لإقامة العلاقات الدبلوماسية بين البلدين.

وفي رسالته، أشار تشاو لي جي إلى الخلفية التاريخية للبلدين والعلاقات الودية بين شعبي الصين وإيران، قائلاً: "على مدار الخمسة والخمسين عامًا الماضية منذ إقامة العلاقات الدبلوماسية، شهدت العلاقات بين البلدين تطورًا مستمرًا وسليمًا، وتعززت الصداقة التقليدية بين شعبي البلدين بشكل أكبر".

وأكد رئيس اللجنة الدائمة للمجلس الوطني لنواب الشعب الصيني استعداد بكين للتعاون مع طهران، معربًا عن أمله في أن يغتنم الجانبان فرصة الذكرى الخامسة والخمسين لإقامة العلاقات الدبلوماسية لتمهيد الطريق أمام تطورات جديدة في العلاقات الثنائية.

واعتبر تشاو ليجي التفاعلات والتعاون البرلماني جزءًا لا يتجزأ من العلاقات الصينية الإيرانية، وأعلن استعداد المجلس الوطني لنواب الشعب الصيني لمواصلة تعزيز مستوى تعاونه مع البرلمان الإيراني، والسعي الحثيث للنهوض بالعلاقات بين البلدين وتطويرها.

وفي الختام، تمنى لرئيس مجلس الشورى الإسلامي الإيراني موفور الصحة والتوفيق، مؤكدًا على استمرار الصداقة بين الشعبين، ومعربًا عن أمله في أن تدوم صداقة الشعبين الصيني والإيراني إلى الأبد.