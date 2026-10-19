الصين تؤكد ادانتها للعدوان الأمريكي الصهيوني على إيران

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه وصف لي تشيانغ، رئيس مجلس الدولة الصيني، خلال اجتماعه مع محمد رضا عارف، النائب الأول للرئيس، تصرفات الكيان الصهيوني والولايات المتحدة ضد إيران في خضم المفاوضات ودون تفويض من مجلس الأمن بأنها "عدوان سافر". وأكد على مواقف بكين الواضحة والحازمة في إدانة عدوان واشنطن وتل أبيب، ومعارضة العقوبات الأحادية، وضرورة إحياء اتفاق إسلام آباد، والدفاع الشامل عن الحقوق المشروعة للجمهورية الإسلامية الإيرانية في المحافل الدولية.

وفي الاجتماع بين محمد رضا عارف، النائب الأول للرئيس، ولي تشيانغ، رئيس مجلس الدولة الصيني، أعلن المسؤول الصيني رفيع المستوى مواقف بكين الواضحة والحازمة والشاملة تجاه الجمهورية الإسلامية الإيرانية والتطورات الأخيرة.

في هذا الاجتماع، أوضح لي تشيانغ موقف الحكومة الصينية بشأن الأعمال العدائية ضد ايران، قائلاً: إن ما فعله الكيان الصهيوني والولايات المتحدة ضد إيران هو عدوان سافر وقع في خضم المفاوضات ودون تفويض من مجلس الأمن الدولي.

وأكد رئيس مجلس الدولة الصيني، مشدداً على ثبات بكين على مبادئها الدبلوماسية، قائلاً: إن مواقفنا في إدانة أعمال الولايات المتحدة والكيان الصهيوني والدفاع عن حقوق إيران المشروعة واضحة وحازمة تماماً. ندعو إلى إحياء اتفاق إسلام آباد، ونعارض بشدة العقوبات الأحادية التي تفرضها الولايات المتحدة.

وتابع، مشيراً إلى العزم المشترك بين طهران وبكين على تحسين مستوى العلاقات الثنائية، مضيفاً: إن إرادتنا هي توسيع العلاقات بين البلدين بشكل شامل. فالحضارتان العظيمتان، إيران والصين، تربطهما آلاف السنين من التاريخ والقواسم المشتركة العميقة، وكما تقولون، فإن الإيرانيين "يتحدثون من القلب إلى القلب". لذلك، لدينا تصميم قوي على تعزيز أسس الصداقة بين البلدين والشعبين، والدفاع بحزم عن حقوق إيران المشروعة في المحافل الدولية.