اللواء عبد اللهي: لن نسمح لأي معتدٍ بالتطاول على إيران أو مساس سيادتها

وأفادت وكالة مهر للأنباء، ان رئيس الأركان العامة للقوات المسلحة الإيرانية وقائد مقر "خاتم الأنبياء" المركزي، قال خلال مراسم تكريم تضحيات وزير الدفاع الشهيد وتقديم الوزير الجديد: "لن نسمح لأي معتدٍ بالتطاول على إيران أو مساس سيادتها".

وفي سياق متصل، صرّح رئيس الأركان العامة للقوات المسلحة وقائد مقر "خاتم الأنبياء" المركزي قائلاً: "إن الولايات المتحدة لم تعد تلك الدولة التي كانت تدّعي القوة والسطوة؛ لقد هرمت أمريكا".

وأضاف: "لقد بذل ترامب كل ما في وسعه لكنه فشل، وذلك بفضل الانسجام والترابط الوثيق بين الحكومة والشعب في إيران".