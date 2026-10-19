العميد محبي: ايران برزت كقوة عظمى نجحت في دحر وارباك امريكا

وأفادت وكالة مهر للأنباء بأن المتحدث باسم الحرس الثوري صرّح خلال مراسم تكريم تضحيات وزير الدفاع الشهيد وتقديم الوزير الجديد قائلاً: "إن إيران اليوم هي إيران مختلفة تماماً، فقد برزت كقوة عظمى، ايران برزت كقوة نجحت في دحر وإرباك أكبر قوة عظمى في العالم، والتي كانت تحتل الصدارة من حيث العَديد والعتاد والامتلاك العسكري".

وأضاف: "هذا الفخر العظيم ينتمي لإيران اليوم؛ وإن هذا الحدث، والظاهرة، والإنجاز الكبير، يضع على عاتق كل فرد منا مسؤوليةً أثقل من أي وقت مضى".

وصرّح المتحدث باسم الحرس الثوري قائلاً: "لقد حدد العدو منطلق وفلسفة وجوده في المنطقة بتأمين تدفق الطاقة وحرية الملاحة البحرية، لكننا اتخذنا من الخطوات ما أفقده هذه الميزة بالكامل".

وأضاف: "بعد عقود من التواجد في المنطقة، عجزت أمريكا عن إبقاء مضيق هرمز مفتوحاً، ولم تتمكن حتى من ضمان عبور الطاقة عبر قناة ملاحية واحدة".

وتابع المتحدث باسم الحرس الثوري: "كانت أمريكا تستخدم تفوقها الاقتصادي وامتلاكها لأقوى عملة نقدية كأداة وحربة ضدنا، غير أننا أحدثنا في هذه المعركة انقلاباً اقتصادياً تاماً ضدها".

وأكد العميد محبي: "اليوم، أصبحت أمريكا عاجزة عن تأمين الوقود لمركباتها؛ إذ تراجع احتياطي الطاقة الأمريكي من 415 مليون برميل إلى 263 مليون برميل، من بينها 150 مليون برميل غير قابلة للسحب والاستخراج. واليوم باتت أمريكا في حالة عوز وحاجة ماسة لرقائق أشباه الموصلات ومعدن الألومنيوم".