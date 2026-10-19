رضائي خلال استقبال لافروف: استقرار المنطقة مرهون بالتعاون متعدد الأطراف

وأفادت وكالة مهر للأنباء بأن أمين المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني، اللواء محسن رضائي، أكّد خلال استقباله وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، على أهمية التعاون الاستراتيجي بين البلدين على الصعيد الإقليمي لتعزيز الاستقرار وضمان الأمن، بما يساهم في تسريع وتيرة التنمية والتقدم لدول المنطقة.

وأعرب اللواء رضائي عن ترحيب طهران بالأفكار والمبادرات الروسية الرامية إلى توسيع آفاق التعاون المتنوع بين البلدين، مشيراً إلى أن المشاريع الاقتصادية المشتركة بين إيران وروسيا—وفي مقدمتها استكمال الممرات الاستراتيجية—تحمل آثاراً إيجابية تدعم الاستقرار الإقليمي.

وشدد أمين المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني على أن استمرار واستدامة الأمن والاستقرار في المنطقة يظلان مرهونين بالتعاون متعدد الأطراف بين دولها.